18.08.2019 11:07

Kıl çadırlardan yapılan kütüphane gençlerin hizmetine sunuldu

MARDİN - Farklı medeniyetleri bünyesinde barındıran Mardin'in Midyat ilçesinde, kaymakamlık ile GAP İdaresi tarafından kurulan ve tarihi otağları andıran kıl çadırlardan yapılan kütüphane hizmetine sunuldu.

Midyat Kaymakamlığı ve GAP idaresi tarafından kurulan görünüşü ile tarihi otağlara benzetilen kıl çadırlardan gezici kütüphane yapıldı. Öğrencilerin sınavlara hazırlanması ve kitap okuma alışkanlığı kazanması için oluşturulan ve 20 bin kitabın bulunduğu gezici kütüphane, gençlerin hizmetine sunuldu. Özellikle gençlerin ilgi gösterdiği kütüphaneye gelen vatandaşlar, bir yandan tarihi otağ hakkında bilgi sahibi olurken bir yandan da kitap okumanın tadını çıkarıyor. Midyat Kaymakamı Hüseyin Tekin'in tasarımını yaptığı kütüphanede gençlere kahvaltı, kek, çay gibi ikramlar yapılıyor. Gençlerin kitap okuyup özellikle sınav döneminde boş bırakmadığı gezici kütüphaneye günlük 400 öğrenci kitap okumak ve ders çalışmak üzere geliyor.

"İlçeye yapılmış en güzel çalışma"

Midyat Fen Lisesi 10. sınıf öğrencisi Yusuf Tren, projenin uzun süredir ilçeye yapılan en güzel çalışma olduğunu söyledi. Tren, "Alışılagelmiş okul ve ev duvarların arasından ise burası çok güzel. Binalardan sıkılmıştık. Daha çekici ve çalışmaya motive edici arşivi geniş. Uzun zamandır ilçeye yapılmış en güzel çalışmalardan biri olduğunu düşünüyorum" dedi.

Kardeşi ile kıl çadır kütüphaneye geldiğini belirten Azra Şen ise, "Burada hem kitap okuyorum hem de ders çalışıyorum. Kardeşimde onun yaş grubunda olan kitaplarla ilgileniyor, resim yapıyor" diye konuştu.

"Kütüphanenin 6 bin üyesi var"

Proje Koordinatörü ve Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Salih Hasan da, bu projenin GAP İdaresi tarafından finanse edildiğini ve Midyat Kaymakamlığı tarafından yürütüldüğünü söyledi. Hasan, "Çok işlevsel bir proje 7'den 70'e kadar Midyat halkının tamamı yararlanmaktadır. Ankara ve İstanbul'da oluşturulan komisyon güncel kitapların bulunduğu 20 bin kitap var. Günlük 300-400 kişi buraya gelmekte, 6 bin üyemiz var. Bu proje kapsamında üyelerimize sabah gelenlere kahvaltı veriyoruz yine çay meyve suyu veriyoruz" şeklinde konuştu.

"Kırsal mahalledeki öğrenciler internet ortamında kitaplara ulaşabiliyor"

Kitapların tamamının elektronik barkodlama sistemi ile numaralandırıldığını kaydeden Hasan, şöyle devam etti:

"Kitaplarımız bu şekli ile internet sitemizde yer almakta. Buraya gelme imkanı olmayan köydeki öğrencilerimize hem internet üzerinden kitapları okumalarını sağlıyoruz hem de kaymakamlığın servisi ile öğrencilerimizi buraya getiriyoruz. Buranın tüm tasarımı kaymakamımız Hüseyin Tekin'e ait. Bu projenin amacı unutulmaya yüz tutmuş kıl çadırların yeniden günümüze taşınması, kitap okuma alışkanlığının artırılması ve çalışma ortamı bulamayanların buraya gelip hem kitap okuya bilmesi hem de çalışma ortamı bulması."

Kaynak: İHA