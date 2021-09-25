Kiev Yunus Emre Enstitüsünde çocuklar için Türkçe Atölyesi kuruldu - Haberler
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Kiev Yunus Emre Enstitüsünde çocuklar için Türkçe Atölyesi kuruldu

AA / Talha Yavuz - Haberler | Güncel
Kiev Yunus Emre Enstitüsünde çocuklar için Türkçe Atölyesi kuruldu

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Yunus Emre Enstitüsünde (YEE) çocuklar için Türkçe Atölyesi başladı.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Yunus Emre Enstitüsünde (YEE) çocuklar için Türkçe Atölyesi başladı.

YEE'den yapılan açıklamaya göre, Ukrayna'da yaşayan ve Türkçe öğrenmek isteyen 4-6, 7-9 ve 10-14 yaş aralığındaki çocuklara yönelik kurslar veriliyor.???????

Atölye çerçevesinde derslerden önce yüz boyama ustası tarafından bütün öğrencilerin yüzleri boyandı. Nasrettin Hoca, Keloğlan ve prenses kostümleri atölye boyunca çocukların ilgisini çekti.

Farklı etkinlik ve uygulamalarla devam eden Türkçe atölyesi, çocuklara çeşitli armağanlar dağıtılarak toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.

Türkiye'nin Kiev Büyükelçisi Yağmur Ahmet Güldere, kursları ziyaret etti.

YEE Türkçe Öğretimi ve Türkoloji Müdürü Prof. Dr. Yavuz Kartallıoğlu, çocukların ebeveynlerine yönelik de Türkçe kurslarının açılmasının bir gereklilik olduğunu ifade etti.

Kiev YEE Müdürü İhsan Demirbaş da uzun zamandır çocuklar için Türkçe kurslarına büyük bir talep olduğunu, YEE'nin bu alandaki tecrübesi ve modern yöntemler çerçevesinde hazırladığı materyallerin kursların seviyesini artırdığını söyledi.

Kiev Yunus Emre Enstitüsünde çocuklar için Türkçe Atölyesi kuruldu

Kiev Yunus Emre Enstitüsünde çocuklar için Türkçe Atölyesi kuruldu

Kiev Yunus Emre Enstitüsünde çocuklar için Türkçe Atölyesi kuruldu

Kiev Yunus Emre Enstitüsünde çocuklar için Türkçe Atölyesi kuruldu

AA / Talha Yavuz - Son Dakika Haberleri
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Haber: Kiev Yunus Emre Enstitüsünde çocuklar için Türkçe Atölyesi kuruldu - Haberler
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