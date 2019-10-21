Khabib ve McGregor arasında küfürlü tartışma

21.10.2019 14:02

Khabib Nurmagomedov'un Conor McGregor'ı yendiği dövüşten bugüne, ikili arasında sular durulumuyor. Dövüş tarihinin en önemli maçlarından birisi olarak gösterilen maçta Khabib, McGregor'ı yenmişti.

Maçın ardından ikili arasındaki tartışmalar ise bir türlü bitmedi. Conor McGregor, Khabib Nurmagomedov'dan rövanş talebi istese de şu ana kadar istediğini alamadı. İki dövüşçü arasında yaşanan gerginlik sosyal medyada da devam etti.

"BU ADAM TAM BİR FİYASKO"

İrlandalı dövüşçü Conor McGregor, Twitter'dan Khabib Nurmagomedov'a 'Adam değilsin' yorumunda bulundu. Conor'un bu tweeti Rusça atması da dikkat çekti. Khabib ise Conor'un bu yorumuna "Bu adam tam bir fiyasko" cevabı verdi.

"TECAVÜZCÜLERİN MOSKOVA'DA YERİ YOK"

Ardından McGregor, tartışmanın boyutunu büyüttü ve "Moskova'da görüşürüz seni pislik" dedi. Son olarak Khabib Nurmagomedov, "Tecavüzcülerin Moskova'da işi yoktur. Sen bir tecavüzcüsün. Adalet yerini bulacaktır!" şeklinde yazdı.

MCGREGOR'DAN KHABIB'İN EŞİ İÇİN SKANDAL SÖZLER

Khabib Nurmagomedov, dünyaca ünlü McGregor'u kafes dövüşünde nakavt ederek adını dünyaya duyurmuştu. Rusya vatandaşı Müslüman sporcu, maçı kazanmasının ardından kafesten atlayarak İrlandalı'nın ekibine saldırmıştı. Maçın ardından Khabib, "Herkes benim kafesten atladığımı konuşuyor; ama dinime, aileme küfredenlerden kimse bahsetmiyor" açıklamasını yapmıştı.

Bu olay üzerinden aylar geçtikten sonra McGregor'dan bir skandal daha geldi. Her şey Khabib Nurmagomedov'un McGregor'un şüpheli emekliliği hakkında konuşmasıyla başladı. Khabib şu ifadeleri kullanmıştı: "Bıraktığını düşünmüyorum. Conor 'senden ayrılıyorum' deyip her zaman geri dönen kıskanç kadınlara benziyor"

Bunun üzerine çılgına dönen McGregor, rakibinin eşini aşağılayan bu tweeti attı: "Senin karın bir havlu dostum"

Fakat McGregor, hatasının farkına vararak bu tweeti 15 dakika sonra sildi. Bu eylemi onun haber sitelerine düşmesine engel olamadı. İrlandalı isim daha sonra, "Rövanş yapmaktan korkma seni küçük fare. Her zaman sana emredileni yaparsın" sözlerini kullandı.

McGregor daha önce Nurmagomedov'un babasına, ülkesine ve dinine hakaretler savurmuştu.