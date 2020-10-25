Khabib Nurmagomedov emekli mi oldu, boksu bıraktı mı? Habib Nurmagomedov maç istatistikleri | Khabib Gaethje maçını kim kazandı?

Khabib Gaethje maçı sonrası, Dağıstan asıllı Rus boksör UFC hafif siklet dünya şampiyonu Khabib Nurmagomedov, yaptığı açıklamalarla da gündeme geldi. Khabib Nurmagomedov emekli mi oldu? Khabib Nurmagomedov kimdir? UFC nedir? Khabib boksu bıraktı mı?

Dağıstan asıllı Rus boksör UFC hafif siklet dünya şampiyonu Khabib, ünvanını koruma maçında ABD'li boksör Justin Gaethje ile karşı karşıya gelecek. Khabib Nurmagomedov, Justin Gaethje kafes dövüşü maçı oynandı. Khabib, maç sonrası açıklamalarda bulundu...

KHABİB NURMAGOMEDOV EMEKLİ Mİ OLDU?

Khabib Gaethje maçı sonrası açıklamalar yaptı ve sürpriz bir şekilde UFC'den emekli olduğunu açıkladı.

KHABİB NURMAGOMEDOV MAÇ İSTATİSTİKLERİ

29 galibiyet ve 0 yenilgi ile geçirdiği kariyerini büyük bir başarıyla zirvede bıraktı.

KHABİB GAETHJE KİM KAZANDI?

Haftalardır merakla beklenen Khabib – Gaethje maç sonucu Khabib'in "tıkama haraketi" diye adlandırılan, bacaklarını rakibinin boynuna dolayarak sıkma hareketi ile tuş ederek tamamlandı ve Khabib maçı kazandı.

UFC NEDİR?

Ultimate Fighting Championship (UFC), William Morris Endeavor (WME-IMG)'un sahibi olduğu ve işlettiği Las Vegas, Nevada merkezli Amerikalı karma dövüş sanatları organizasyonudur. Organize ettiği etkinlikler Türkiye'de S Sport kanalında yayınlanmaktadır.

Şu anda dünyanın en büyük karma dövüş sanatları organizasyonu olan UFC, elit seviye karma dövüş sanatçılarının çok büyük bir kısmına sahiptir. ABD merkezli UFC, dünya çapında 12 sikletiyle beraber birleşik karma dövüş sanatları kurallarına bağlı şekilde şovlar düzenlemektedir. 2018 itibarıyla organize edilen şov sayısı 400'ün üzerindedir. Dana White, 2001'den bu yana organizasyonun başkanlığını yapmaktadır ve onun önderliğinde organizasyon, küresel çapta büyük; multi-milyoner bir işletme haline gelmiştir.

İlk UFC etkinliği 1993 yılında Denver, Colorado'daki McNichols Sports Arena'da düzenlendi. İlk UFC etkinliklerinin amacı minimum kurallarla boks, Brezilya jiujitsusu, sambo, güreş, muay thai, karate, judo ve diğer dövüş sanatları arasında en etkili dövüş sanatını belirlemekti. Daha sonraki etkinliklerde, savaşçılar birden fazla disiplinde etkili teknikleri benimsemeye başladılar, bu da dolaylı olarak bugünkü karma dövüş sanatları olarak bilinen tamamen ayrı bir dövüş sanatının yaratılmasına yardımcı oldu. 2016 yılında UFC'nin ana şirketi olan Zuffa, WME–IMG tarafından yönetilen bir gruba 4.2 milyar dolarlık bedelle satıldı.

Avustralya, Asya, Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki yeni pazarlarda yaptığı TV anlaşmaları ve büyümeyle beraber UFC popülerliğini yükseltti ve ana akım medyada bulduğu yeri daha da genişletti. 2015 yılında toplam 609 milyon dolar gelir sağlayan organizasyon, 2019 yılından itibaren başlayacak olacak yeni yerel TV hakları anlaşması için ESPN ile 5 yıl için 1.5 milyar dolara anlaştı.

KHABİB NURMAGOMEDOV KİMDİR?

Dağıstan asıllı Rus UFC dövüşçüsü Khabib Nurmagomedov, 20 Eylül 1988 'de Dağıstan'da dünyaya geldi. 3 çocuklu ailenin 2. çocuğudur.

12 yaşında Güreş, 15 yaşında Judo, 17 yaşında ise Sambo'ya başladı. Babası da Sambo hocasıydı. Khabib'i kendi öz babası yetiştirdi. MMA'daki ilk maçına 13 Eylül 2008'de çıktı ve MMA tarihindeki ilk maçına galibiyet ile başladı.

2008 yılında katıldığı turnuvada aynı gece 3 maça birden çıktı ve tümünü kazandı.

2011 yılına kadar Rusya ve Ukrayna'da dövüştü.

2012'de UFC'de ilk maçında Kamal Shalorus ile karşılaştı. Amerika'daki ilk maçını kazanarak Rusya'daki başarısını Amerika'ya taşıdı.

2013'de 18. maçına çıktı ve MMA'daki 18. galibiyetini aldı. Thigo Tavarez'i 2 dakika dolmadan nakavt etti.

2014'ün Nisan ayında kariyerinin en önemli maçlarından birine çıktı. İleride şampiyon olacak Rafael Dos Anjos ile karşılaşan Khabib Nurmagomedov rakibini yenerek önemli bir zafere imza attı.

UFC 178'de ve 187'de çıkacağı önemli maçlar öncesi sakatlık yaşadı ve kariyerinde bir süre geriye gitti. Khabib Nurmagomedov uzun bir sakatlığın ardından 2016 yılında Darrell Horcher ile karşılaşarak rakibini mağlup etmeyi başardı.

2018'de UFC hafif siklet şampiyonu oldu.

MMA tarihinin en popüler isimlerinden biri olan, UFC'de Jose Aldo'yu 13 saniyede nakavt ederek en hızlı nakavt unvanına sahip olan İrlanda'lı dövüşçü Conor McGregor ile olan karşılaşmasında ezici bir üstünlük sağlayan Khabib Nurmagomedov, rakibini 4 raundda da yenerek tüm dünyanın gündemine oturdu.

2013 yılının Haziran ayında evlenen Nurmagomedov'ın bir kız bir erkek çocuğu vardır. Ünlü boksör Galatasaray taraftarıdır.