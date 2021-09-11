Kevin-Prince Boateng, kardeşi Jerome Boateng'i reddetti: Kadına şiddet uygulayan biriyle işim yok

Ünlü futbolcu Jerome Boateng, eski eşine 2018 yılında saldırdığı gerekçesiyle yargılandığı davada 1,8 milyon euro para cezasına çarptırıldı.

Bu durum sonrasında ikizi Kevin-Prince Boateng'e de kardeşiyle görüşüp görüşmediği soruldu.

"ONUNLA ARTIK İŞİM YOK"

Kevin-Prince Boateng, "Kendimi uzun süredir kardeşim Jérôme'dan uzaklaştırmıştım. Kadına şiddetten nefret ediyorum. Kardeşimin eylemleriyle özdeşleşmiyorum bu yüzden bundan sonra da artık onunla hiçbir ilgim olmayacak" açıklamasında bulundu. Bu sözler futbolseverlerden takdir gördü.

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