Kevin-Prince Boateng'den iddialı şampiyonluk açıklaması: İnanılmaz bir kutlama yapacağız Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Kevin Prince Boateng, siyah-beyazlıların şampiyon olacağını söyleyerek, "Lig tekrar başladığında Boateng ve Beşiktaş olarak birçok şey yapacağız. Şampiyon olacağız. Şampiyon olduktan sonra da inanılmaz bir kutlama yapacağız" dedi.

Beşiktaşlı futbolcu Kevin-Prince Boateng, siyah-beyazlı takımın Süper Lig'de bu sezon şampiyon olacağını iddia etti.

Beşiktaş Kulübünün Instagram hesabına konuk olan Ganalı futbolcu, kendisine yöneltilen soruları yanıtladı.

"İNANILMAZ BİR KUTLAMA YAPACAĞIZ"

Siyah-beyazlıların ara transfer döneminde renklerine kattığı 33 yaşındaki hücuma yönelik orta saha oyuncusu, şunları kaydetti:

"Boateng ve Beşiktaş olarak yapacağımız çok iş var. Frankfurt'ta oynarken 'Kupayı kazanacağız.' demiştim, kimse inanmamıştı ama kazandık. Şimdi de şunu söylüyorum; lig tekrar başlayınca Boateng ve Beşiktaş olarak birçok şey yapacağız ve şampiyon olacağız. Ondan sonra da inanılmaz bir kutlama yapacağız."

"TOPA DOKUNMAYI ÇOK ÖZLEDİM"

Yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamında karantina sürecini İtalya'da geçiren Boateng, futbolu çok özlediğini belirterek, "Her gün yaptığımız bir iş. Sahaya çıkmayı, taraftarlarla bir arada olmayı, topa dokunmayı çok özledim. Bundan uzak kalınca özlüyorsunuz ve etkileniyorsunuz." değerlendirmesinde bulundu.

Evde eski maçları izlediğini söyleyen Ganalı oyuncu, "Benim oynadığım dönemde Milan'ın bir maçına denk geldim, onu izledim. O zaman ne kadar çok koştuğum dikkatimi çekti. Ayrıca birçok futbolcunun attığı en güzel golleri izliyorum." şeklinde konuştu.

"KATKI ANLAMINDA ROL MODEL OLMALIYIZ"

Karantina döneminde kendisini keşfettiği bir şey olmadığını kaydeden Boateng, temizlik ve yemek gibi işleri bundan önce de yaptığını belirtirken Türkçesini geliştirmeye çalıştığını söyledi.

Yardım kampanyalarına futbolcuların ilk katılanlar olması gerektiğini aktaran siyah-beyazlı futbolcu, "Biz oyuncular olarak en ön safta yer almalıyız. Ünlüyüz, toplumdaki konumumuz bizi rol model haline getiriyor. Yaptığımız işin bize getirdiği getirilerle farklı bir statümüz var. Katkı anlamında rol model olmalıyız." şeklinde görüşlerini aktardı.

İtalya'da bulunan siyah-beyazlı futbolcu, Milano'da hayatın yavaş yavaş düzelmeye başladığını, ülkesi Gana'nın ise Avrupa'daki kadar kötü bir durumda olmadığını kaydetti.

Kaynak: AA