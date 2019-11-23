Kevin de Bruyne'nin Müthiş Yükselişi

23.11.2019 16:13 | Son Güncelleme: 23.11.2019 16:13

Chelsea ile ilk Premier Lig macerasında tutunumayan Kevin de Bruyne, Almanya'da Wolfsburg'la başarılı iki sezondan sonra Manchester City ile yeniden İngiltere'nin yolunu tuttu ve Pep Guardiola'nın rekorları alt üst eden takımının başrol oyuncularından biri haline geldi. Takımın en önemli oyun kurucusu olan de Bruyne, 189 macta 43 gol ve 76 asiste imza atarken Avrupa'nın en korkulu oyun kurucularından biri haline geldi.