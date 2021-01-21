Ketebe.com online kitap satışına başladı
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Ketebe.com online kitap satışına başladı

21.01.2021 12:25 | Son Güncelleme: 21.01.2021 12:29
Ketebe.com online kitap satışına başladı

Türk kültür dünyasına 3 yılda 415 eser kazandıran Ketebe Yayınları, kitapseverlere daha kolay ulaşabilmek için 'ketebe.com' online satış sitesini faaliyete geçirdiğini açıkladı.

Türk kültür dünyasına 3 yılda 415 eser kazandıran Ketebe Yayınları, kitapseverlere daha kolay ulaşabilmek için 'ketebe.com' online satış sitesini faaliyete geçirdiğini açıkladı.

Üç yıl önce kurulan Ketebe Yayınları, kültür, edebiyat, sanat, felsefe, bilim, tarih, hatırat gibi çeşitli türlerde yerli ve yabancı isimlerden yetişkin ve çocuk okurlar için 415 eser yayınladı. Kitapseverlere online hizmet verebilmek için ketebe.com'u da kuran yayınevi buradan kitap satışına başladığını duyurdu.

KİTAPLARDA YÜZDE 50 İNDİRİM

Yayınevinden yapılan yazılı açıklamada, açılışa özel tün kitaplarda 22 Ocak saat 00.00 ile 23 Ocak saat 23.59 arasında yüzde 50'ye varan indirim uygulanacağı bildirildi. 100 lira ve üzeri alışverişlerde kargonun ücretsiz olduğu sistemde kitapların, anlaşmalı kargo şirketleri tarafından taşıma garantisiyle teslim edileceği ve okuyucuya ulaşıncaya kadar bilgilendirme yapılacağı aktarıldı.

Açıklamanın devamında, "Ketebe kitaplarından yapılacak 150 lira ve üzeri alışverişlerde özel tasarım bez çanta, Ketebe Çocuk kitaplarından yapılacak 150 lira ve üzeri alışverişlerde ise Ketebe Çocuk Kutusu hediye edilecek. Kitaplarla ilgili tanıtım bilgilerinin ve teknik özelliklerinin de yer aldığı e-ticaret sitesinde kitabın yazarının biyografisine ve yayınlanmış diğer eserlerine de yer veriliyor. Dizi ve türlere göre tasnifin olduğu sitede yeni çıkanlar, çok satanlar, indirimdeki kitaplar, kutulu ve çantalı özel setler ayrıca belirtiliyor" denildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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