Kestanenin tanesi tezgahlarda 1 TL'ye satılıyor
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Kestanenin tanesi tezgahlarda 1 TL'ye satılıyor

12.12.2020 07:54 | Son Güncelleme: 12.12.2020 08:37

ADANA'da çiğ olarak kilosu 20 TL, pişmişinin ise 80 TL'ye çıktığı kestanenin adet fiyatı 1 TL'yi geçti.

ADANA'da çiğ olarak kilosu 20 TL, pişmişinin ise 80 TL'ye çıktığı kestanenin adet fiyatı 1 TL'yi geçti. Seyyar kestane satıcısı Ahmet Yüksel, 1 kilo kestane ile 1 kilo pirzolanın fiyatının aynı olduğunu söyledi.

Kış aylarının vazgeçilmezleri arasında yer alan kestane, havaların soğumasıyla tezgahlardaki yerini aldı. Çiğ kestanenin kilosu 20-25 TL arasında, pişmişinin kilosu ise 80 TL'ye satılıyor. Adana'da, seyyar tezgahta uzun yıllardır kestane satan Ahmet Yüksel, kestanenin pişirilirken çok fazla fire verdiğini belirterek, "Kestanenin maliyeti bize 40 TL oluyor. O yüzden 80 TL'ye satıyoruz. Zaten kimse 1 kilo almıyor. Herkes 5-10 TL'lik alıp nefsini köreltiyor. 1 kilo kestanenin fiyatı 1 kilo pirzolaya eşit oldu diyebiliriz" dedi.

Birinci kalite kestanelerin fazla talep görmesinden dolayı pahalı satıldığını belirten Hüseyin Kalyoncuoğlu, "Kestaneyi pişirirken neredeyse yüzde 15 fire veriyoruz. Bu yüzden de fiyatları biraz yüksek. O yüzdende pişmiş kestanenin tanesi ekmek fiyatına satılıyor" diye konuştu.

Bütün kış boyunca odun sobası yaktığı her gün kestane pişirip yediğini belirten Sibel Yıldız, pişmiş kestane fiyatlarının pandemi nedeniyle yükseldiğini söyledi.


Kestanenin tanesi tezgahlarda 1 TL'ye satılıyor
Kestanenin tanesi tezgahlarda 1 TL'ye satılıyor
Kestanenin tanesi tezgahlarda 1 TL'ye satılıyor
Kestanenin tanesi tezgahlarda 1 TL'ye satılıyor
Kestanenin tanesi tezgahlarda 1 TL'ye satılıyor
Kestanenin tanesi tezgahlarda 1 TL'ye satılıyor
Kestanenin tanesi tezgahlarda 1 TL'ye satılıyor
Kestanenin tanesi tezgahlarda 1 TL'ye satılıyor
Kestanenin tanesi tezgahlarda 1 TL'ye satılıyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yusuf KANTARLI

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