Keşan'da pazarda tezgah açan esnafa maske ve eldiven dağıtıldı Keşan Belediyesi ve bazı sivil toplum örgütlerinin iş birliğinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında pazar esnafına maske ve eldiven dağıtıldı.

Keşan Belediyesi ve bazı sivil toplum örgütlerinin iş birliğinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında pazar esnafına maske ve eldiven dağıtıldı.

Keşan Belediyesi, Tuhafiyeciler ve Manifaturacılar Esnaf Odası, Keşan Sebze Bakkal ve Manavlar Odası işbirliğinde koronavirüs tedbirleri alındı.

Bu kapsamda pazar esnafına maske ve eldiven dağıtıldı.

Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Belediye Meclis Üyeleri ve oda başkanları da dağıtıma katıldı.

Helvacıoğlu, esnafı ve vatandaşları virüse karşı sosyal mesafeyi korumaları yönünde uyardı.

Tedbirlere uyulmaması durumunda gelecek hafta pazarın kurulmayacağını belirten Helvacıoğlu, şöyle konuştu:

"İnsanların kalabalık olduğu bir pazar olmasına rağmen tedbirler üst seviyede. En önemli iş esnafımıza düşüyor. Bugün seçmece yok. Bugün Türkiye'de örnek pazar olmak için iddialıyız. Tüm esnafımız kendisini ve müşterisini koruyarak, alışkanlıkların dışında bir alışveriş olacak. Tedbirler alındı. Vatandaşlarımızın da alışverişi yapıp hemen evine dönmesini istiyoruz. Fiyatlar da kontrol altında."

Pazarda tezgah açan Erkan Yıldız ise yarım ve birer kilogramlık meyve ve sebzeleri poşetleyerek satışa sunacaklarını, böylece vatandaşlar ile temas kurmayacaklarını söyledi.

Esnaf İbrahim Özer de alınan tedbirlere harfiyen uyduklarını vurgulayarak, "Böylece hem kendimizi hem de vatandaşımızı salgından koruyoruz." dedi.

Kaynak: AA