Kerimcan Durmaz, Annesiyle Fotoğrafını Paylaştı: Hayatımın En Değerli Kadını

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlülerin başında gelen Kerimcan Durmaz, son olarak annesiyle dans ettiği fotoğrafları paylaştı.

ÖZEL HAYATI MERAK EDİLİYOR

2,5 milyona yakın takipçisi olan Kerimcan Durmaz'ın özel hayatı merak ediliyor. Zaman zaman aile üyeleriyle fotoğraflarını paylaşan Durmaz, son olarak annesiyle çektirdiği kareyi takipçilerinin beğenisine sundu.

"İYİ Kİ BENİM ANNEMSİN"

Fotoğrafı duygusal satırlarla paylaşan Kerimcan, "Hayatımın en değerli kadını... Her zaman arkamda duran güçlü kadın. Benim yaşam sevincim. İyi ki benim annemsin. Allah seni başımdan eksik etmesin. Melek kalpli annem. Seni çok seviyorum" notunu düştü.

İşte Kerimcan'ın annesiyle olan paylaşımları;