Kerimcan Durmaz, Annesiyle Fotoğrafını Paylaştı: Hayatımın En Değerli Kadını
Sosyal medyayı aktif kullanan ünlülerin başında gelen Kerimcan Durmaz, annesiyle çektirdiği fotoğrafları "Hayatımın en değerli kadını" notuyla paylaştı.
Sosyal medyayı aktif kullanan ünlülerin başında gelen Kerimcan Durmaz, son olarak annesiyle dans ettiği fotoğrafları paylaştı.
ÖZEL HAYATI MERAK EDİLİYOR
2,5 milyona yakın takipçisi olan Kerimcan Durmaz'ın özel hayatı merak ediliyor. Zaman zaman aile üyeleriyle fotoğraflarını paylaşan Durmaz, son olarak annesiyle çektirdiği kareyi takipçilerinin beğenisine sundu.
"İYİ Kİ BENİM ANNEMSİN"
Fotoğrafı duygusal satırlarla paylaşan Kerimcan, "Hayatımın en değerli kadını... Her zaman arkamda duran güçlü kadın. Benim yaşam sevincim. İyi ki benim annemsin. Allah seni başımdan eksik etmesin. Melek kalpli annem. Seni çok seviyorum" notunu düştü.
İşte Kerimcan'ın annesiyle olan paylaşımları;
YORUMLAR (20)
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oneydi la insanmiydi o ? bi yumusak biseye benziyordu ama neyse birseydi iste o !!!Cevap Yaz Yayından Kaldır
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müşteri kazanmak için ortak çalışyorlardır.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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PARA GETİRİSİ İYİ TABİ SEVİLİR.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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MUHTEMELEN ANNESİ TOPİKCİM DİYE SEVİYORDUR KEBEPÇI SELO KARDEŞ :)Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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Annen seni Kızım diyemi, Yoksa Oğlum diyime seviyor ??Cevap Yaz 12 5 Yayından Kaldır