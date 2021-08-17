Kerem'e saldıran Marcao, G.Saray'ın bugünkü antrenmanında yer almadı
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Kerem'e saldıran Marcao, G.Saray'ın bugünkü antrenmanında yer almadı

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Giresunspor maçında Kerem Aktürkoğlu'na saldıran Marcao, Galatasaray'ın bugünkü idmanında yer almadı. Marcao hakkında Galatasaray'ın uygulayacağı yaptırım kararının bugün açıklanması bekleniyor.

Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'na saldıran Marcao, bugünkü antrenmanda yer almadı.

Marcao, dün akşam Giresunspor ile oynanan deplasman maçında kendisine 'sus' işareti yapan takım arkadaşına kafa atmış ve yumruk sallamıştı. Bu hareketlerinden ardından futbol dünyası, Marcao'nun sözleşmesinin feshedilmesi tepkisini gösterdi.

Kerem'e saldıran Marcao, G.Saray'ın bugünkü antrenmanında yer almadı

UÇAĞA ALINMADI

Brezilyalı Marcao, dün takımdan ayrı olarak İstanbul'a özel uçakla geldi. Bugünkü antrenmanda da yer almadı. Marcao'nun büyük bir para cezası alması gündemde. Sözleşmesinin feshedilmesiyle ilgili netleşmiş bir karar yok.

Kerem'e saldıran Marcao, G.Saray'ın bugünkü antrenmanında yer almadı
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