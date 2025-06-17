Kerem Aktürkoğlu neden yok, Orkun Kökçü neden yok? Boca Juniors - Benfica maçında Kerem ve Orkun neden yok?

Kerem Aktürkoğlu neden yok, Orkun Kökçü neden yok? Boca Juniors - Benfica maçında Kerem ve Orkun neden yok?
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Kulüpler Dünya Kupası maçları başladı ve sıra Boca Juniors - Benfica karşılaşmasına geldi. Peki, Kerem Aktürkoğlu neden yok, Orkun Kökçü neden yok? Boca Juniors - Benfica maçında Kerem ve Orkun neden yok?

FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda Benfica ilk maçına çıkıyor. Milli futbolcular Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün formasını giydiği Portekiz ekibi, turnuvadaki ilk maçında Arjantin temsilcisi Boca Juniors'la karşılaşacak. Peki, Kerem Aktürkoğlu neden yok, Orkun Kökçü neden yok? Boca Juniors - Benfica maçında Kerem ve Orkun neden yok?

BOCA JUNİORS BENFİCA MAÇI NE ZAMAN?

Boca Juniors ile Benfica arasındaki FiFA Kulüpler Dünya Kupasi maçı, TRT Spor kanallarından canlı maç izlenebilecek.

TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

Boca Juniors-Benfica Maçı, 17 Haziran Salı günü oynanacak.

Boca Juniors-Benfica Maçı, saat 01:00 başlayacak.

BOCA JUNİORS-BENFİCA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Boca Juniors ve Benfica, karşı karşıya geleceği FiFA Kulüpler Dünya KupasI maçı, Miami Gardens'da, Hard Rock Stadyumu'nda oynanacak.

BOCA JUNİORS-BENFİCA MAÇI TEK MAÇ MI?

Boca Juniors Benfica maçı tek maç olarak oynanacak.

BOCA JUNİORS - BENFİCA MAÇINDA KEREM VE ORKUN NEDEN YOK?

Kerem Aktürkoğlu neden yok, Orkun Kökçü neden yok? Boca Juniors - Benfica maçında Kerem ve Orkun neden yok?İlk 11

Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü yedekler arasında yer alıyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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