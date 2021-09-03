Kerem Aktürkoğlu'na saldıran Marcao, ilk kez takımla çalıştı

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Giresunspor maçında takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'nu yumruklayan Marcao, antrenmanlara başladı. Brezilyalı futbolcu kadro dışı kaldıktan sonra ilk kez takıma katıldı. Marcao, Avrupa Ligi'nde formasını giyecek.

Sarı-Kırmızılı takımda Brezilyalı Marcao, formasına kavuştu. Giresunspor maçında kendisine 'sus' işareti yapan takım arkadaşı Kerem'i yumruklayan Marcao, TFF'den 8 maç ceza, kulüpten de 150 bin euro para cezası aldı.

AVRUPA'DA OYNAYACAK

Avrupa Ligi listesine dahil edilen Marcao, takımla birlikte çalışmalarda yer aldı. Süper Lig'deki cezası bitince yeniden ilk 11'e dahil olacak.