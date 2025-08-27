Kerem Aktürkoğlu gol izleme linki var mı (Benfica Fenerbahçe)?

Bu sezonki resmi maçlarda ilk kez fileleri havalandıran Kerem Aktürkoğlu, golünü Fenerbahçe'ye karşı kaydetti. Yıldız oyuncunun, eski takımı olan sarı-lacivertlilere karşı attığı gol sonrası sevinmemesi ise dikkat çekti. İşte Kerem Aktürkoğlu'nun gol anına ait izleme linki…

KEREM AKTÜRKOĞLU'NUN GOL ANI MERAK KONUSU

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off rövanşında Fenerbahçe, deplasmanda Benfica ile karşı karşıya geliyor. Mücadelede Portekiz temsilcisi 1-0 üstün durumda.

KARŞILAŞMANIN İLK 11'LERİ

Benfica : Trubin, Dedic, António Silva, Otamendi, Dahl, Enzo, Richard Ríos, Leandro Barreiro, Aursnes, Kerem Aktürkoğlu, Pavlidis

Fenerbahçe : Livakovic, Mert, Skriniar, Oosterwolde, Amrabat, Fred, Semedo, Brown, Szymanski, Talisca, En Nesyri

KEREM AKTÜRKOĞLU'NUN GOLÜ

Benfica adına sahneye çıkan Kerem Aktürkoğlu, takımını öne geçiren golü kaydetti. Bu golle birlikte karşılaşmanın seyri değişirken, milli futbolcunun performansı dikkatleri üzerine çekti.

