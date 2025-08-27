Kerem Aktürkoğlu gol izleme linki var mı (Benfica Fenerbahçe)?

Kerem Aktürkoğlu gol izleme linki var mı (Benfica Fenerbahçe)?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Portekiz ekibi Benfica, Fenerbahçe'nin transfer listesinde de adı geçen Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle 1-0 üstünlüğü yakaladı. Kerem'in attığı bu golün görüntülerine ulaşmak isteyen futbolseverler, izleme bağlantısını merak ediyor.

Bu sezonki resmi maçlarda ilk kez fileleri havalandıran Kerem Aktürkoğlu, golünü Fenerbahçe'ye karşı kaydetti. Yıldız oyuncunun, eski takımı olan sarı-lacivertlilere karşı attığı gol sonrası sevinmemesi ise dikkat çekti. İşte Kerem Aktürkoğlu'nun gol anına ait izleme linki…

KEREM AKTÜRKOĞLU'NUN GOL ANI MERAK KONUSU

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off rövanşında Fenerbahçe, deplasmanda Benfica ile karşı karşıya geliyor. Mücadelede Portekiz temsilcisi 1-0 üstün durumda.

KARŞILAŞMANIN İLK 11'LERİ

Benfica : Trubin, Dedic, António Silva, Otamendi, Dahl, Enzo, Richard Ríos, Leandro Barreiro, Aursnes, Kerem Aktürkoğlu, Pavlidis

Fenerbahçe : Livakovic, Mert, Skriniar, Oosterwolde, Amrabat, Fred, Semedo, Brown, Szymanski, Talisca, En Nesyri

Kerem Aktürkoğlu gol izleme linki var mı (Benfica Fenerbahçe)?

KEREM AKTÜRKOĞLU'NUN GOLÜ

Benfica adına sahneye çıkan Kerem Aktürkoğlu, takımını öne geçiren golü kaydetti. Bu golle birlikte karşılaşmanın seyri değişirken, milli futbolcunun performansı dikkatleri üzerine çekti.

Kerem'in golü için tıklayınız .

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çeteler ve suç örgütlerinin tepelerine bineceğiz

Erdoğan üstüne basa basa mesajı verdi: Hepsinin tepelerine bineceğiz
FETÖ soruşturmasında ASSAN Group'a kayyum atandı

FETÖ soruşturmasında dev savunma şirketine kayyum
CHP lideri Özgür Özel'den AK Parti ve MHP'ye Filistin çağrısı

Özel'den AK Parti ve MHP'ye çağrı: Samimi davetimdir, gelin
Aziz İhsan Aktaş: Vekiller, genel başkan yardımcıları, acaba kaçacaklar mı

Aziz İhsan Aktaş'tan olay çıkış: Onlar kalacak mı yoksa kaçacak mı?
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çelik Kubbe sistemini ordumuza katıyoruz

Erdoğan "Sistemler sistemi" diyerek duyurdu! İşte ASELSAN'ın son ürünü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.