Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe'ye mi geçti? Kerem Aktürkoğlu hangi takıma transfer oldu?

Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe'ye mi geçti? Kerem Aktürkoğlu hangi takıma transfer oldu?
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Portekiz ekibi Benfica'nın yıldız ismi Kerem Aktürkoğlu'nun transferiyle ilgili iddialar gündemden düşmüyor. Taraftarlar "Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe'ye mi gelecek?" sorusunun yanıtını merak ederken, 2025 sezonunda hangi takımda oynayacağı büyük bir merak konusu haline geldi. Peki, Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe'ye mi geçti? Kerem Aktürkoğlu hangi takıma transfer oldu? İşte, detaylar…

Benfica'nın başarılı oyuncusu Kerem Aktürkoğlu'nun transferiyle ilgili spekülasyonlar spor gündeminde geniş yer buluyor. Futbolseverler, "Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe'ye transfer olacak mı?" sorusuna yanıt ararken, yıldız ismin 2025 sezonunda hangi takımda forma giyeceği merakla bekleniyor. Peki, Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe'yle anlaştı mı? Kerem Aktürkoğlu 2025 sezonunda hangi takım ile devam edecek? İşte, merak edilen tüm ayrıntılar…

KEREM AKTÜRKOĞLU FENERBAHÇE'YLE ANLAŞTI MI?

Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon Galatasaray'dan Benfica'ya transfer olan milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu ile büyük ölçüde anlaşmaya vardı. Teknik direktör Jose Mourinho'nun, Süper Lig'i yakından tanıyan tecrübeli bir isim istemesi üzerine Sarı-Lacivertli yönetim transfer için düğmeye bastı.

Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe'ye mi geçti? Kerem Aktürkoğlu hangi takıma transfer oldu?Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe'ye mi geçti

Kulüp kaynaklarından elde edilen bilgilere göre, Fenerbahçe yönetimi, Aktürkoğlu ile 3+1 yıllık sözleşme konusunda prensip anlaşmasına vardı. Oyuncuya yıllık 5 milyon Euro maaş önerildiği ve taraflar arasında temel şartlarda mutabakata varıldığı öğrenildi.

Transfer görüşmelerinin son aşamaya geldiği süreçte, Yönetici Hakan Safi ile Futbol Direktörü Devin Özek'in, resmi görüşmeleri tamamlamak üzere bugün Portekiz'e gideceği bildirildi. Fenerbahçe'nin, Benfica ile bonservis pazarlığı için masaya oturacağı aktarıldı.

Öte yandan, Benfica'da forma giyen Orkun Kökçü'nün ayrılığı sonrası, Kerem Aktürkoğlu'nun da yeniden Türkiye'ye dönme kararı aldığı öne sürüldü. Bu gelişme, transferin önünü açan en önemli etkenlerden biri olarak değerlendiriliyor.

Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
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