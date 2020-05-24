Kepez'de bayram sokaklara taştı
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Kepez'de bayram sokaklara taştı

Kepez Belediyesi, Koronavirüs (Covid-19) salgınını önleyici tedbirler kapsamında Ramazan Bayramı'nda uygulanan 4 günlük sokağa çıkma yasağında ilçe sakinlerine bayram heyecanını balkonlardan yaşattı.

Kepez'de bayram sokaklara taştı
24.05.2020 16:55 | Son Güncelleme: 24.05.2020 16:59

Kepez Belediyesi, Koronavirüs (Covid-19) salgınını önleyici tedbirler kapsamında Ramazan Bayramı'nda uygulanan 4 günlük sokağa çıkma yasağında ilçe sakinlerine bayram heyecanını balkonlardan yaşattı. Kortej araçlarının rengarenk şekerlerle süslendiği görkemli bir 'Bayram Şöleni' düzenleyen Kepez Belediyesi, ilçe sakinlerine şeker gibi bir bayram armağan etti.

Koronavirüs (Covid-19) salgınını önleyici tedbirler kapsamında bayram ziyaretleri yapılamayınca Kepez Belediyesi, ilçe sakinlerine muhteşem bir 'Bayram Şöleni' hazırladı. İlçenin dört bir yanında 'Bayram Korteji' düzenleyen Kepez Belediyesi, ilçe sakinlerine unutamayacakları bir bayram heyecanı yaşattı. Kepez Belediyesi, büyüklerin ziyaretine gidemeyen küçüklere, küçükleri ziyarete bekleyen büyüklere şeker gibi bir bayram armağan etti. Kepez Belediyesi'nin Kültür TIR'ı ve Nostaljik araçların yer aldığı 'Bayram Korteji' ilçenin dört bir yanını gezdi. Rengarenk şekerlerle süslenen kortej araçları Kepezliler tarafından büyük ilgi gördü. Kültür TIR'ında bulunan Kepez Belediyesi orkestrası ile müzik gruplarının seslendirdiği parçalarla bayram coşkusu balkonlardan doyasıya yaşandı.

Kepez'in cadde ve sokaklarında bayram heyecanı

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'de ilçe sakinlerinin balkonlardan yaşadığı bayram coşkusuna ortak oldu. Başkan Tütüncü, ilçenin dört bir yanını kortejle gezerek, hemşehrilerinin bayramlarını kutladı. Sosyal mesafe kuralına uygun olarak hazırlanan 'Bayram Korteji'nde, Başkan Tütüncü'ye eşi Dr. Ayşe Tütüncü ve meclis üyeleri eşlik etti. Bayram Korteji'nin hareket noktası olan DokumaPark'ta bir açıklama yapan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, "Bütün hemşehrilerimizin Ramazan Bayramını tebrik ediyorum. Bayram coşku, neşe, sevinç ve heyecan demek. Bizde bayramın heyecanını Kepez'in cadde ve sokaklarına taşımak için bayram boyunca Kepez'in cadde ve sokaklarında olacağız. Herkesi balkonlara bekliyoruz. Güzel bir bayramlaşmayı bu bayram uzaktan balkonlardan böyle gerçekleştireceğiz. Bayramınız kutlu olsun, benim güzel hemşehrilerim." dedi. Kepez Belediyesi tarafından düzenlenen Bayram Şöleni, bayramın 2. günü olan 25 Mayıs Pazartesi günü de devam edecek. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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