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Kepez'de ayak tenisi turnuvası düzenlendi

AA / Alperen Baran Metecan - Haberler | Spor
Kepez'de ayak tenisi turnuvası düzenlendi

Kepez ilçesinde düzenlenen ayak tenisi turnuvasında "Yeşil Kemer" isimli takım birinci oldu.

Kepez ilçesinde düzenlenen ayak tenisi turnuvasında "Yeşil Kemer" isimli takım birinci oldu.

Türkiye şampiyonası öncesi Kepez'de gerçekleştirilen Ayak Tenisi İl Birinciliği Turnuvası yedi takımın katılımıyla yapıldı. Turnuvada birinciliği "Yeşil Kemer" takımı kazandı.

Turnuvada ilk üçte yer alan takımlar Yeşil Kemer, Kemer Belediyesi ve Kepez Belediyesi Karaman'da yapılacak turnuvada Akdeniz Bölgesi'ni temsil edecek.

AA / Alperen Baran Metecan - Spor Haberleri
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