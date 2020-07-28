Kentsel Dönüşümde 1200 Konut teslim ediliyor
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Kentsel Dönüşümde 1200 Konut teslim ediliyor

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Efendibey Kentsel Dönüşüm 4-5-6. alanda 28 Temmuz'dan itibaren teslim edilecek olan 2+1 ve 3+1 dairelerde incelemelerde bulundu.

Kentsel Dönüşümde 1200 Konut teslim ediliyor
28.07.2020 15:14 | Son Güncelleme: 28.07.2020 15:26

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Efendibey Kentsel Dönüşüm 4-5-6. alanda 28 Temmuz'dan itibaren teslim edilecek olan 2+1 ve 3+1 dairelerde incelemelerde bulundu.

Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Yiğit ve teknik personellerden bilgi alan Başkan Özdemir, projede gelinen noktayı yerinde gördü.

Başkan Özdemir, yaptığı açıklamada bütün hak sahiplerine hayırlı olsun diyerek sözlerine şöyle devam etti; "Bugün Efendibey Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi içerisindeyiz Allah'a şükürler olsun projemiz sona yaklaştı 28 Temmuz'dan itibaren İnşallah 6. etap dairelerimizi teslim etmeye başlıyoruz. Ondan sonra yaklaşık iki buçuk ay içerisinde 1200 dairenin hepsi hak sahiplerine teslim edilecek ve inşallah kış ayı gelmeden dairelerin teslimatı tamamlanmış olacak. Ben buradaki bütün hak sahiplerine şimdiden hayırlı olsun diyorum."

Efendibey Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında konut teslimi ve gayrimenkul satış sözleşmesi imzalama işlemleri için Niğde Belediyesi tarafında hak sahiplerine bilgi mesajı gönderilecektir. - NİĞDE

Kaynak: İHA

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