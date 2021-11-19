Kendi sonunu hazırladı! Mal varlığını eşinin üzerine yapan yıldız futbolcu Ndoro, her şeyini kaybetti - Haberler Spor
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Kendi sonunu hazırladı! Mal varlığını eşinin üzerine yapan yıldız futbolcu Ndoro, her şeyini kaybetti

Haberler.com - Haberler | Spor

Yakın zaman önce futbolu bırakan Tendai Ndoro, çok zor bir yaşamın içinde kendini buldu. Futbol oynarken mal varlığını eşinin üzerine yapan Ndoro, ayrılığın ardından her şeyini kaybetti.

Zimbabveli eski futbolcu Tendai Ndoro, hayal kırıklığıyla sonuçlanan aşk hayatından dolayı bütün mal varlığını eşine kaptırdı. Eşiyle birlikte Güney Afrika'da maddi açıdan iyi bir yaşam süren Tendai Ndoro, özellikle Umman kulübü Al-Oruuba transferinde ciddi kazanç elde etmişti. Ancak bu noktadan sonra onun için kabus dolu bir hayat başladı.

Kendi sonunu hazırladı! Mal varlığını eşinin üzerine yapan yıldız futbolcu Ndoro, her şeyini kaybetti

HER ŞEYİNİ KAYBETTİ

Futbolarena'nın aktardığı habere göre; Eşiyle sonsuza dek mutlu olacağını düşünen Ndoro, kazandığı paraları, gayrimenkul, arabaları, tüm mal varlığını eşinin üzerine yaptı

Kendi sonunu hazırladı! Mal varlığını eşinin üzerine yapan yıldız futbolcu Ndoro, her şeyini kaybetti

Yakın çevresi, "Çok iyi bir evlilikleri olmamasına rağmen eşini çok seviyordu. Sürekli kavga ediyorlardı ama eşini çok seviyordu. Güney Afrika'daki evini ve lüks arabalarını eşinin üzerine yaptı. Boşanmalarının ardından tüm mal varlıkları artık eşinin oldu" diyerek yaşananları aktardı. Ndoro'nun bu nedenle iflas ettiği belirtildi.

Kendi sonunu hazırladı! Mal varlığını eşinin üzerine yapan yıldız futbolcu Ndoro, her şeyini kaybetti

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