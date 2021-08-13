Kenan ve Salih ilk 11'de
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Kenan ve Salih ilk 11'de

Kenan ve Salih ilk 11'de
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Süper Lig'in açılış maçında Çaykur Rizespor'u konuk eden Beşiktaş'ta 2 yeni transfer Kenan Karaman ve Salih Uçan mücadeleye ilk 11'de başladı.

Süper Lig'in açılış maçında Çaykur Rizespor'u konuk eden Beşiktaş'ta 2 yeni transfer Kenan Karaman ve Salih Uçan mücadeleye ilk 11'de başladı.

Süper Lig'de geçtiğimiz sezon şampiyonluğa uzanan ve Türkiye Kupası'nı da müzesine götüren Beşiktaş, sezonun açılış karşılaşmasında da taraftarı önünde boy gösterecek. Transfer döneminde Kenan Karaman, Salih Uçan, Mehmet Topal, Alex Teixeira'yı kadrosuna katan, Rosier ve Ghezzal'ın da bonservislerini alan Beşiktaş'ta yeni transferlerden Kenan Karaman ve Salih Uçan, Çaykur Rizespor karşısında ilk 11'de şans buldu. Mehmet Topal, maç kadrosunda kendisinde yer bulurken, karantina sürecinde olan Alex Teixeira ise kadroda yer almadı. Kara Kartal'ın bonservislerini aldığı Rosier ve Ghezzal da, Çaykur Rizespor karşısında ilk 11'de sahaya çıkıyor.

(Bozhan Memiş - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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