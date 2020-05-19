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Kenan Sofuoğlu ve Toprak Razgatlıoğlu 19 Mayıs için yarıştı

- Kenan Sofuoğlu ve Toprak Razgatlıoğlu 19 Mayıs için yarıştı Kenan ile Toprak, İstanbul'un tarihi yerlerinde mücadele etti Türkiye Motosiklet Federasyonu Milli Takımlar Kaptanı ve AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında milli...

Kenan Sofuoğlu ve Toprak Razgatlıoğlu 19 Mayıs için yarıştı
19.05.2020 23:20 | Son Güncelleme: 19.05.2020 23:20

- Kenan Sofuoğlu ve Toprak Razgatlıoğlu 19 Mayıs için yarıştı

Kenan ile Toprak, İstanbul'un tarihi yerlerinde mücadele etti

İSTANBUL - Türkiye Motosiklet Federasyonu Milli Takımlar Kaptanı ve AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında milli sporcu Toprak Razgatlıoğlu ile birlikte 19 Mayıs Türk Telekom İstanbul Rallisi'nde yarıştı.

TMF Milli Takımlar Kaptanı ve Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu, milli sporcu Toprak Razgatlıoğlu ile beraber 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla ve korona virüs ile mücadele süresince Türkiye halkına moral ve İstanbul'un tanıtımı mottolarıyla 19 Mayıs Türk Telekom İstanbul Rallisi'nde mücadele etti.

Dolmabahçe Sarayı önünden Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu, Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar tarafından verilen startın ardından başlayan yarışta sırasıyla İstanbul'un tarihi yerleri Karaköy, Sirkeci Garı, Sultanahmet Meydanı, Topkapı Sarayı, Yedikule, Topkapı ve Balat'tan geçip, Taksim Meydanı'nda son buldu. Yarışın ardından Kenan Sofuoğlu ve Toprak Razgatlıoğlu Taksim Anıtı'na çelenk bıraktı.

Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar, Türkiye'nin tanıtımı için böyle bir dönemde iyi bir fırsat yakaladıklarını söyleyerek, "Türkiye'de motor sporlarının duayenlerinin Kenan'ın ve Toprak'ın olduğu yerde hız, tutku, heyecan ve adrenalin vardır. Telekom'un da iş birliği ile güzel bir iş çıkardığımızı düşünüyorum" diye konuştu.

Kenan Sofuoğlu: "Ülkemizin futbol dışında da diğer dallarında bu tarz projelere ihtiyacı var"

19 Mayıs'ta böyle bir organizasyon içinde olmanın kendileri için güzel olduğunu belirten Kenan Sofuoğlu, "Güzel bir deneyim kazandık. İnşallah gençlerin de beğenisini, ilgisini kazanacak bir iş yaptık. Ülkemizin futbol dışında da diğer dallarında bu tarz projelere ihtiyacı var. Bu anlamda federasyonumuzla beraber çok iyi iş çıkardık. Kazasız, belasız tamamladık. Yollar yarışlara uygun değil" şeklinde konuştu.

Yarışta çok heyecanlandığı ifade eden Toprak Razgatlıoğlu ise, "Kenan Sofuoğlu ile beraber böyle bir organizasyonda olmak gurur verici. Biz zaten beraber antrenman yapıyoruz ama yarış farklıydı. Gerçekten yarış moduna girdim. Kazasız, belasız geçti. Biz çok zevk aldık, eğlendik" dedi.

Kaynak: İHA

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