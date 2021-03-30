Kenan Karaman kimdir? Kenan Karaman kaç yaşında, nereli? Kenan Karaman hangi takımda oynuyor?

Milli takımımızın yıldız isimlerinden Kenan Karaman performansıyla dikkatleri çekiyor. Sporseverlerinde ilgi odağı olan başarılı futbolcu hakkında Kenan Karama kimdir, Kenan Karaman kaç yaşında, nereli gibi soruların yanıtları araştırılıyor.

A Milli takımımızın yıldız isimlerinden Kenan Karaman performansıyla göz dolduruyor. Peki, Kenan Karaman kimdir? Kenan Karaman kaç yaşında, nereli? Kenan Karaman hangi takımda oynuyor? İşte, detaylar?

KENAN KARAMAN KİMDİR?

Doğum tarihi: 5 Mart 1994

Kaç yaşında: 27 yaşında

Nereli: Stuttgart

Boy: 1,87 m

Kilo: 73 kg

Kenan Karaman Santrfor mevkisinde oynayan Almanya'da yetişmiş Türk millî futbolcudur. 2. Bundesliga takımlarından Fortuna Düsseldorf'ta forma giymektedir.

İlk yılları

Futbola 2000 yılında yerel takımlardan MTV Stuttgart'ta başladı. 5 sene sonra ise şehrin en büyük takımı VfB Stuttgart altyapısına geçti. İki sene burada forma giydikten sonra teknik direktörlerle yaşadığı sıkıntılar nedeniyle şehrin ikinci büyük takımı Stuttgart Kickers altyapısına geçti. 2008'de ise TSG 1899 Hoffenheim altyapısına transfer oldu. 2009 yılında Hoffenheim'ın U-17 takımında forma giydi. 2010-11 sezonunda 25 maçta 14 gol atarak Güney-Güneybatı grubunun gol kralı olup Hoffenheim'ı Almanya finallerine taşıdı. Sonraki sezon ise U-19 forması giymeye başladı.

1899 Hoffenheim

12 Nisan 2012'de dördüncü ligde mücadele eden 1899 Hoffenheim II'nin 1. FC Nürnberg II ile oynadığı maçta ilk profesyonel maçına çıktı. Sonraki sezon 22 Ağustos 2012'de FSV Frankfurt II'yi 3-0 yendikleri maçta 1 gol 1 asist ile oynayarak ilk istatistiklerini kaydetti.

3 Aralık 2013'te Schalke 04 ile oynanan DFB-Pokal maçında Markus Gisdol tarafından Hoffenheim kadrosuna ilk kez alındı. Daha sonra bir kez de Bundesliga maçı kadrosuna alınan futbolcu, 2 Mart 2014'te VfL Wolfsburg karşısında 88. dakikada Roberto Firmino'nun yerine oyuna girerek ilk maçına çıkmış oldu.

Hannover 96

1 Temmuz 2014 tarihinde 1899 Hoffenheim takımından Hannover 96'ya bedelsiz olarak transfer oldu. 4 sezon Hannover 96 forması giyen Kenan Karaman 87 Bundesliga maçına çıkıp ve bu maçlarda 10 gol atıp, 9 da asist yaptı. DFB-Pokal 'da 6 kez görev alan Kenan Karaman 2 gol ve 1 asist üretti. Hannover 96 forması ile toplamda 93 resmi maçta görev aldı 12 gol atıp 10 de asist yaptı.

Fortuna Düsseldorf

Kenan Karaman, 1 Temmuz 2018 Fortuna Düsseldorf'a bedelsiz olarak transfer oldu.[3][4] İlk iki sezonda 41 Bundesliga maçına çıktı ve 9 gol atıp 3 de asist yaptı fakat yine de takımının ikinci lige düşmesini engelleyemedi.

Millî takım kariyeri

2012'de Valentin Granatkin turnuvasına katılan Türkiye U-18 kadrosuna çağrıldı. Türkiye'nin üçüncü olduğu turnuvada 2 gol attı. Aynı yıl U-19, U-20 ve Türkiye 21 yaş altı millî futbol takımında da forma giydi. Türkiye alt yaş kategorilerinde toplamda 25 maçta forma giyen Kenan Karaman bu maçlarda 5 gol kaydetti.

A millî takıma 15 Ekim 2019 tarihinde ilk kez Mircea Lucescu tarafından davet edildi ve 9 Kasım 2017 tarihinde Romanya ile oynanan hazırlık maçının 64. dakikasında Cenk Tosun'un yerine giyerek ilk kez forma giydi.

Kenan Karaman ilk millî golünü 30 Mayıs 2019 tarihinde Yunanistan ile oynanan, Türkiye'nin 2-1 kazandığı Hazırlık maçının 17. dakikasında Cengiz Ünder'ın pasını gole çevirerek attı.

Görsel: @karaman.k