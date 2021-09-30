Kemer'de sokak hayvanları için askıda maman olsun kampanyası başlatıldı - Haberler
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Kemer'de sokak hayvanları için askıda maman olsun kampanyası başlatıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Kemer'de sokak hayvanları için askıda maman olsun kampanyası başlatıldı

Antalya'nın Kemer ilçesinde sokak hayvanları için 'Askıda maman olsun' kampanyası başlatıldı.

Antalya'nın Kemer ilçesinde sokak hayvanları için 'Askıda maman olsun' kampanyası başlatıldı.

Kemer Belediyesinin destekleriyle Kemer'de bir Pet Shop sahibi tarafından başlatılan kampanya kapsamında toplanan mamalar, Kemer Belediyesi Hayvan Barındırma, Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne teslim edilecek. Sokak hayvanlarının yaklaşan kış aylarında zor durumda kalmamaları için başlatılan kampanyanın hayvanlara bir nebze olsun fayda sağlaması amaçlanıyor. Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Kemer Pet Shop'un 'Askıda maman olsun' kampanyası başlattığını söyledi.

Askıda ekmek kampanyasını sokaktaki hayvanlara uyarladıklarını belirten Başkan Topaloğlu, "Buradaki amaç sokaktaki hayvanlara sahip çıkmak. Biz onların hiçbir zaman aç kalmasını istemeyiz. Kemer Belediyesi olarak hayvan barınağında tüm canlılarımızın tedavilerini ve bakımlarını da yapıyoruz" diye konuştu.

Pet Shop sahibi İsmail Kaya ise Kemer'de uzun zamandır düşündükleri bir uygulamayı hayata geçirmekten dolayı mutlu olduklarını söyledi. Sokak hayvanları için tüm vatandaşların katkısını beklediklerini ifade eden Kaya, "Kemer Belediyesi hayvan barınağı sokak hayvanları için gerekli her şeyi yapıyor. Onlara destek olmak için özellikle yaş mama ve kedi maması gibi ihtiyaçlarında destek olacağız. Kampanyada toplanan mamalar Kemer Belediyesi Hayvan Barındırma, Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne teslim edeceğiz. İhtiyacı olan vatandaşlar da buradan istedikleri kadar mama alabilecek" şeklinde konuştu. - ANTALYA

Kemer'de sokak hayvanları için askıda maman olsun kampanyası başlatıldı

Kemer'de sokak hayvanları için askıda maman olsun kampanyası başlatıldı

Kemer'de sokak hayvanları için askıda maman olsun kampanyası başlatıldı

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Haber: Kemer'de sokak hayvanları için askıda maman olsun kampanyası başlatıldı - Haberler
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