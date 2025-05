Kemal Şahin tutuklandı mı, neden? Şahinler Holding'in sahibi Kemal Şahin olayı nedir?

Kamuoyunun dikkatini çeken gelişmelerden biri, iş dünyasında uzun yıllardır tanınan isimlerden biri olan Şahinler Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Şahin hakkında ortaya atılan iddialar oldu. "Kemal Şahin tutuklandı mı?" sorusu gündemin en çok konuşulan başlıklarından biri haline gelirken, yatırım ve tekstil alanında faaliyet gösteren Şahinler Holding'in adı sosyal medya ve çeşitli haber platformlarında sıkça anılmaya başlandı. Kemal Şahin tutuklandı mı? Şahinler Holding'in sahibi Kemal Şahin olayı nedir, neden tutuklandı? İşte, yaşanan son gelişmeler…

KEMAL ŞAHİN TUTUKLANDI MI, NEDEN?

İş dünyasının tanınmış isimlerinden biri olan Şahinler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Şahin tutuklandı mı, neden? sorusu son günlerde kamuoyunun gündeminden düşmüyor. Türkiye'nin önde gelen sanayicilerinden biri olarak bilinen Şahin'in adı, Büyükçekmece Belediyesi'ne yönelik yürütülen geniş çaplı yolsuzluk soruşturmasıyla birlikte yeniden gündeme geldi.

Şahinler Holding'in kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı olan Kemal Şahin, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Soruşturma, Büyükçekmece Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk iddialarını içeriyor. Şahin, 9 Mayıs 2025 tarihinde yapılan operasyon kapsamında "rüşvet verme" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi ve çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Soruşturmanın dayanağını, 1 Ocak 2015 ile 7 Mayıs 2025 tarihleri arasında verilen inşaat ruhsatları oluşturuyor. Bu dönemdeki yapı izinlerinin detaylı biçimde incelendiği ve bazı belgelerde usulsüzlük tespit edildiği bildiriliyor. Kemal Şahin'in, şirketleri aracılığıyla bazı imar işlemlerinde avantaj sağladığına dair bulgular, dosyada önemli bir yer tutuyor.

Şahinler Holding'in sahibi Kemal Şahin olayı nedir

Basına yansıyan bilgilere göre, Şahin tutuklanmadan önce sosyal medya hesaplarında yurt dışında olduğu izlenimi veren paylaşımlar yaptı. Ancak gerçekte tutuklandığı ve bu süreci gizlemeye çalıştığı ortaya çıktı.

Şahinler Holding cephesinden ise şu ana kadar resmi bir açıklama yapılmadı. Şirketin yönetim yapısında bir değişiklik olup olmayacağı, soruşturmanın Şahinler Holding üzerindeki etkisinin ne olacağı gibi konular belirsizliğini koruyor.