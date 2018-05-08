Keleş ve Ekibi Başkan Uysal'ı Ziyaret Etti

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Arslan Keleş ve yönetimi Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal'ı ziyaret etti. Keleş ve ekibine bazı kurum ve kuruluşların temsilcileri de ziyaret gerçekleştirdi.

Kdz. Ereğli TSO Başkanı Arslan Keleş yönetim ve meclis üyeleri ile birlikte Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal'ı ziyaret etti. Başkan Uysal, Arslan Keleş ve ekibine yeni görevlerinde başarılar diledi. Kdz. Ereğli Belediyesi olarak sorumluluklarının bilincinde olduklarını ifade eden Uysal "Bende varım diyen herkesin yanındayız. Biz belediye olarak zaten bir vizyon çizdik. Birincisi sanayi şehri olacağız. İkincisi kültür ve sanat şehri olacağız. Üçüncüsü de eğitim şehri olacağız" dedi.

Başkan Keleş ise TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'na yaptıkları ziyarete ilişkin Uysal'a bilgi verdi. Keleş, Hisarcıklıoğlu'nun yapılabilirliği olan her projeye saat mefhumu gözetmeksizin her türlü desteği vermeye hazır olduğuna dair söz verdiğini anlattı. Keleş ayrıca Hisarcıklıoğlu'nun Ereğli için verdiği okul sözünü genel kurulun ardından yapılacak yönetim kurulu toplantısında kararını alarak yerine getireceğini hatırlattığını dile getirdi.

Keleş ve ekibi belediye ziyaretinin ardından TSO binasına geçti. Kdz. Ereğli Esnaf, Sanatkarlar, Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Hikmet Tezel ile Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Özer, Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Cevdet Civelek, Kent Konseyi Başkanı Yusuf Karaoğlu, CHP Zonguldak Milletvekili Aday Adayı Sinan Durdu, banka yöneticileri ve bazı STK yöneticileri Keleş'i ziyaret ederek görevinde başarılar diledi. - ZONGULDAK