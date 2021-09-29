Kel Aliço Pehlivanı Anma Yağlı Güreşleri Edirne'de başladı

EDİRNE (AA) - Merhum güreş ağası İbrahim Girgin anısına düzenlenen "Kel Aliço Pehlivanı Anma Yağlı Güreşleri", Edirne'nin İpsala ilçesindeki fuar alanında başladı.

Davul zurna ekibinin güreş havaları ve başcazgır Şükrü Kayabaş'ın manileriyle pehlivanlar güreş alanına geldi.

Pehlivanlar, güreş alanında rakipleriyle kol bağlamaları sonrası peşreve çıktı.

Güreşlerde minik 1, minik 2, teşvik 1, teşvik 2, tozkoparan, ayak, deste küçük, deste orta, deste büyük, küçük orta küçük, küçük orta büyük, büyük orta, baş altı ve baş boyunda pehlivanlar mücadele ediyor.

Gün boyunca 54'ü başpehlivan toplam 300 pehlivan, rakibinin sırtını yere getirmek için mücadele edecek.

Organizasyon bugün final güreşlerinin ardından sona erecek.

Güreşleri, Edirne Valisi Ekrem Canalp, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, İpsala Kaymakamı Ekrem Güngör, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, İpsala Belediye Başkanı Abdullah Naci Ünsal, Enez Belediye Başkanı Özkan Günenç, Tarihi Kırkpınar Yağı Güreşleri Ağası Seyfettin Selim, Kel Aliço Pehlivanı Anma Yağlı Güreşleri Ağası Necmi Sezer, merhum güreş ağası İbrahim Girgin'in ailesi ve güreşseverler izliyor.