Kekik cenneti Türkiye'den 69 milyon dolarlık ihracat
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Kekik cenneti Türkiye'den 69 milyon dolarlık ihracat

Kekik cenneti Türkiye'den 69 milyon dolarlık ihracat
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Orman Genel Müdürlüğü'nün (OGM) gelir getirici türlerden biri olarak üretimini desteklediği kekikte hasat zamanı başladı.

Orman Genel Müdürlüğü'nün (OGM) gelir getirici türlerden biri olarak üretimini desteklediği kekikte hasat zamanı başladı. Her yıl temmuz ayında toplanan kekik, ihracatı ile ekonomiye de katkı sunuyor. Dünya kekik ihracatının yaklaşık yüzde 70'ini elinde bulunduran Türkiye'de, 2020 yılında 69 milyon dolarlık kekik ihraç edildi. Ülke ekonomisine yaklaşık 1 milyar TL katkı sunan kekik için OGM, 2021 yılında 420 bin adet kekik fidanı üreteceğini duyurdu.

Orman varlıklarının korunması ve geliştirilmesi için mücadele eden OGM, ormandan elde edilen gelir getirici türlerle hem orman köylüsüne hem de ülke ekonomisine katkı sunmaya devam ettiğini duyurdu. OGM'nin envanter ve faydalanma planı kayıtlarına göre, ormanlık sahalarda 343 bin 683 hektar alanda 54 bin 596 ton faydalanılabilir kekik bulunuyor. Ormanlık fidanlıklarında kekik fidanı üretimi de yapan ve geçen yıl 233 bin adet üreten OGM, bu yıl için 420 bin adet kekik fidanı üretecek. 

TÜRKİYE DÜNYA KEKİK TİCARETİNİN YAKLAŞIK YÜZDE 70'İNİ ELİNDE TUTUYOR

Tıbbi ve aromatik türlerden biri olan kekik, önemli ihraç ürünlerinden de birini oluşturuyor. Türkiye dünya kekik ticaretinin yaklaşık yüzde 70'ini elinde tutuyor. TUİK verilerine göre, 2020 yılında 69 milyon dolarlık kekik ihracatı yapıldı. Kekiğin ülke ekonomisine katkısı ise yaklaşık 1 milyar TL olarak kaydedildi. İhraç edilen kekik türleri içerisinde İzmir kekiği (Origanum Onites) en büyük paya sahip. Yarı çalımsı bir bitki olan İzmir kekiği, özellikle Ege ve Akdeniz bölgesinde deniz seviyesinden bin 750 metre rakıma kadar olan bölgelerde doğal olarak yayılış gösteriyor. Bu tür ile beraber Thymus,  Satureja, Thymbra ve Coridothymus cinsleri hem yayılış olarak hem de ekonomik olarak büyük önem taşıyor.

Kekik, yurt içinde büyük ölçüde baharat olarak, az miktarda da kekik yağı veya kekik suyu şeklinde tüketiliyor. En önemli uçucu yağ içeriği Thymol ve Karvakrol olup kozmetik sanayinde, gıda sanayinde, losyon, sabun ve diş macununa katkı maddesi olarak kullanılıyor. 


Kekik cenneti Türkiye'den 69 milyon dolarlık ihracat
Kekik cenneti Türkiye'den 69 milyon dolarlık ihracat
Kekik cenneti Türkiye'den 69 milyon dolarlık ihracat
Kekik cenneti Türkiye'den 69 milyon dolarlık ihracat

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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