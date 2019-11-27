Kefalet sigortasında ‘nitelikli dolandırıcılık’ yapılıyor

27.11.2019 08:33 | Son Güncelleme: 27.11.2019 08:33

Quick Sigorta Genel Müdürü Ahmet Yaşar, şu anda kefalet sigortası konusunda "nitelikli dolandırıcılık" yapıldığını belirterek, kamu ve KOBİ'lerin büyük bir zarar ile karşı karşıya kalabileceği uyarısında bulundu.