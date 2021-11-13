Kediye çarpmamak için kaza yaptı: 2 yaralı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kediye çarpmamak için kaza yaptı: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Kediye çarpmamak için kaza yaptı: 2 yaralı

Samsun'un 19 ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

BAFRA, SAMSUN (İHA) - Samsun'un 19 ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, dün gece Samsun-Sinop karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 TL 5116 plakalı otomobili ile Bafra istikametine seyir halinde olan Mehmet B., Dereköy mevkisinde yoldan geçen kediye çarpmamak için manevra yapınca direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Mehmet B. ve otomobilde yolcu olarak bulunan Elif B. olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SAMSUN

Kediye çarpmamak için kaza yaptı: 2 yaralı

Bariyerlere çarpıp 150 metre sürüklenerek takla atan otomobilde 5 kişi yaralandı...O anlar kamerada

Bariyerlere çarpıp 150 metre sürüklenerek takla atan otomobilde 5 kişi yaralandı...O anlar kamerada

 E-5'te zincirleme kaza

E-5'te zincirleme kaza

 Otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adama böyle çarptı

Otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adama böyle çarptı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title