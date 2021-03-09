Keçiören'deki okullar elektronik atık toplamak için yarışıyor

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, okulların yüz yüze eğitime başlamasıyla birlikte "Okullar Arası Elektronik Atık Toplama Yarışması"nı yeniden başlattıklarını bildirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Keçiören Belediyesi tarafından geri dönüşüm çalışmaları kapsamında başlatılan "Okullar Arası Ödüllü Elektronik Atık Toplama Yarışması"na salgın nedeniyle ara verilmişti.

Okulların yeniden yüz yüze eğitime başlamasıyla birlikte Keçiören İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile koordineli bir şekilde harekete geçen belediye yetkilileri, yarışmanın yeniden başladığını ve 21 Mayıs 2021 tarihinde tamamlanacağını belirtti.

Dereceye giren okullara spor ekipmanları hediye edilecek

Açıklamada görüşlerine yer verilen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, elektronik atık yarışmasını başlattıkları ilk günden itibaren 2 tondan fazla elektronik atığı geri dönüşüme kazandırdıklarını belirterek, "Şimdi de okullarımızın yeniden yüz yüze eğitime başlamasıyla birlikte bu yarışmamızı yeniden düzenliyoruz. Öğrenci, öğretmen ve ailelerimizle birlikte elektronik atıkların çevreye zarar vermemesi ve diğer atıklardan ayrı olarak toplanması için bir seferberlik başlattık." ifadelerini kullandı.

Altınok, yarışmada dereceye giren okulların ödüllendirileceğini aktararak, şunları kaydetti:

"Yarışmamıza Keçiören ilçe sınırları içinde bulunan tüm ilkokul ve ortaokul öğrencileri katılabiliyor. 21 Mayıs 2021 tarihinde tamamlanacak olan yarışmada en çok elektronik atık toplayan ilk üç okul dereceye girerek hediyelerimizin sahibi olacak. Birinci olan okulumuza masa tenisi seti, ikinciye langırt masası, üçüncüye ise 2 futbol, 2 voleybol, 2 basketbol topu ve badminton setinden oluşan spor ekipmanları hediye edeceğiz. Elektronik atıklarını toplayan okullarımız Keçiören Belediyesi Geri Dönüşüm Danışma Hattı olan '0312 359 10 27' no'lu telefonu arayarak destek alabilirler."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt