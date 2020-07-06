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Keçiören'de organik tarım için bir meşale yakıldı!

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Keçiören'e bağlı Kösrelik Mahallesindeki ilk arpa hasadına katıldı.

Keçiören'de organik tarım için bir meşale yakıldı!
06.07.2020 13:16 | Son Güncelleme: 06.07.2020 13:20

Altınok, "Dünyada ve Türkiye'de etkisini gösteren koronavirüs ( Kovid-19 ) salgınıyla birlikte gıda ihtiyacı dolayısıyla da tarımsal üretim önem kazandı. Biz de ilk hasadımızı arpayla yaptık. Ülkemizdeki organik tarımsal üretim için bir meşale yaktık. Çiftçilerimize ücretsiz tohum, sebze ve meyve fidelerini ücretsiz olarak verdik. Organik tarımı teşvik etmek için, fide ve tohum desteği sağlamaya devam edeceğiz" dedi.

"TÜRKİYE'YE ÖRNEK OLACAĞIZ"

Keçiören'in köylerini organik üretim ve satış merkezi haline getireceklerini ve bu çalışmaların Türkiye'de örnek olacağını da kaydeden Altınok, "Dolar, avro, nükleer biyolojik silahlar işe yaramadı. Kovid-19 ile birlikte tarım çok daha önemli hale geldi. Tarım stratejik bir ürün oldu. Köylülerimize her türlü desteği verdik, vermeye devam edeceğiz. Verdiğimiz tohumlar ata tohumudur, organiktir ve daha lezzetlidir. Köylerimizi Türkiye'de örnek köy haline getireceğiz" ifadelerini kullandı.

"ATA TOHUMUMUZU YAYGINLAŞTIRMALIYIZ"

Ata tohumundan üretilen fidelerin çoğaltılarak geleceğe taşınması konusunda çiftçilere uyarılarda da bulunan Altınok şunları ifade etti:

"Yerli ve milli ata tohumumuzu yaygınlaştırmalıyız. Hem sağlığımız için hem de ekonomik gelir anlamında genleriyle oynanmamış olan tohumlarımızı önümüzdeki yıllarda da üreterek gelecek nesillere miras olarak bırakmalıyız. Artık silah, top, tüfek yerine tarımsal üretimde güçlü olmak önemli hale geldi. Savaşlar artık silahla değil üretimle ve ekonomik kazanımlarla yapılıyor. Bu nedenle ata tohumundan yetiştirdiğimiz fidelerimize sahip çıkarak onların sayısını artıracağız."

"BU ZAMANA KADAR HİÇ HİZMET GÖRMEMİŞTİK"

Belediyenin yaptığı hizmetlerden gayet memnun olduğunu söyleyen Köserlik Mahalle Muhtarı Mustafa Yaman," Köyümüze hizmet devam ediyor. Patlıcan, fasulye fideleri verdiler. Ata tohumu verdiler. Hiçbir ücret almadılar. Şu anda köyümüzü inek, keçi, koyun da verecekler. Köyümüze ahır yapacaklar. Bu zamana kadar hiç hizmet görmemiştik. Bu dönem hizmet aldığımız için başkanımıza, teşekkür ederiz" dedi.?

Kaynak: Bültenler

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