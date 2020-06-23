Keçiören Belediyesi tarımsal üretim için bostan kurdu Keçiören Belediyesi, hizmet içi ihtiyaçlarını karşılamak için Bağlum'da bulunan bin metrekarelik alana bostan kurdu.

Keçiören Belediyesi, hizmet içi ihtiyaçlarını karşılamak için Bağlum'da bulunan bin metrekarelik alana bostan kurdu.

Keçiören Belediyesi açıklamasına göre, belediye dünyada ve Türkiye'de etkisini gösteren Kovid-19 vakasının ardından önem kazanan tarımsal üretim için kolları sıvadı.

Bu kapsamda, ilçeye bağlı köylerde organik tarımı teşvik etmek için fide ve tohum desteği sağlayan Keçiören Belediyesi, son olarak bin metrekarelik alana kurulan bostan ile tarımsal üretime destek sağlayacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Ülkemiz, verimli toprakları ve 4 mevsimiyle birçok temel gıda ürününün üretimi için büyük bir şans olarak karşımıza çıkıyor. Biz de Belediye olarak ilçemize bağlı köylerde üretimi teşvik etmek için verdiğimiz fide ve tohum desteklerinin ardından belediye olarak da üretim yapmaya başladık." ifadelerini kullandı.

Örnek üretim tasarruf sağlayacak

Altınok, domates, biber, hıyar, kavun ve patlıcan üretiminin yapılacağı bostandan toplanan ürünlerin, belediye yemekhanesi başta olmak üzere, yine belediyeye ait tesislerde kullanılmasıyla hem tasarruf sağlanacağını hem de tarımsal üretim için örnek olunacağını dile getirdi.

Keçiören'e bağlı Sarıbeyler, Güzelyurt, Kösrelik ve Çalseki köylerinde tarımsal üretime destek için ata tohumu dağıtıldığını belirten Altınok, bu tohumların geleceğe taşınması konusunda ise çiftçilere büyük sorumlulukların düştüğünü vurgulayarak şunları kaydetti:

"Yerli ve milli ata tohumumuzu yaygınlaştırmalıyız. Hem sağlığımız için hem de ekonomik gelir anlamında genleriyle oynanmamış olan tohumlarımızı önümüzdeki yıllarda da üreterek gelecek nesillere miras olarak bırakmalıyız. Artık silah, top, tüfek yerine tarımsal üretimde güçlü olmak önemli hale geldi. Savaşlar artık silahla değil üretimle ve ekonomik kazanımlarla yapılıyor. Bu nedenle ata tohumundan yetiştirdiğimiz fidelerimize sahip çıkarak onların sayısını artıracağız."

Kaynak: AA