Keçiboynuzunun ekonomiye yıllık katkısı 30 milyon TL
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Keçiboynuzunun ekonomiye yıllık katkısı 30 milyon TL

Orman Genel Müdürlüğü'nce geniş kullanım alanı olan keçiboynuzunun ülke ekonomisine katkısının, yıllık 30 milyon TL olduğu açıklandı. Ülke genelinde üretilen keçiboynuzunun yüzde 70'i yabani ağaçlardan elde ediliyor.

08.09.2020 15:14 | Son Güncelleme: 08.09.2020 17:00

Orman Genel Müdürlüğü'nden (OGM)yapılan yazılı açıklamada, envanter ve faydalanma planları kayıtlarına göre, Türkiye ormanlarında 14 bin 500 hektar alanda 3 bin 250 ton faydalanılabilir keçiboynuzu bulunduğu belirtildi. Yüzde 70'i yabani ağaçlardan elde edilen keçiboynuzunun yıllık üretim miktarının, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, 16 bin ton olduğu kaydedildi. Açıklamada, "Antalya, Mersin, Adana ve Isparta şehirlerinde yoğun olarak görülen keçiboynuzu kayalık, kıraç, kuru ve en verimsiz topraklarda, hatta kumullarda bile yetişebilen kanaatkar bir bitki türü. Ayrıca keçiboynuzu ağaçları erozyon kontrol sahalarında ve yangın koruma alanlarında yoğun olarak kullanıyor" denildi.

ÜLKE EKONOMİSİNE YILLIK KATKISI 30 MİLYON TL

Gıda, ilaç, kozmetik, kağıt, otomotiv, dokuma, yem sanayi ve seramik endüstrisi gibi çok geniş kullanım alanı bulunan keçiboynuzunun ülke ekonomisine katkısının yıllık 30 milyon TL olduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"OGM'nin tıbbi ve aromatik bitkiler kapsamında üretimini desteklediği keçiboynuzundan 2019 yılında 955 ton ihracat karşılığında 1 milyon 150 bin dolar gelir elde edildi. Az kalorili, yüksek proteinli, vitamin, demir, potasyum, kalsiyum ve magnezyum zengini olan keçiboynuzu meyveleri, Mayıs ayının başlarında büyümeye başlayarak, Haziran-Temmuz aylarında olgunlaşıyor. İlk olarak yeşil renk olan meyveler olgunlaştıktan sonra kahverengiye dönüyor. Meyvelerin hasat işlemleri ise Ağustos-Eylül ayında tam olgunluğa ermesi ile başlayıp, Kasım-Aralık ayına kadar devam ediyor."

Keçiboynuzunun ekonomiye yıllık katkısı 30 milyon TL
Keçiboynuzunun ekonomiye yıllık katkısı 30 milyon TL
Keçiboynuzunun ekonomiye yıllık katkısı 30 milyon TL

Kaynak: DHA

Haber Yorumları (2)
MEMET33: BİZİM BU TARAFTA ''HARNUP'' DENİLEN VE ''1 KAŞIK BAL İÇİN 1 ÇUVAL KEÇİBOYNUZU YEMEK'' DEYİMİNİN ACAİP BİR MEYVESİDİR.
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AHMET: elmayla armutu birbirine karıştırma ikiside faydalı
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