Kebap ustası menüsüne bıldırcın etini ekledi, vatandaşlar sipariş için sıraya girdi
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Kebap ustası menüsüne bıldırcın etini ekledi, vatandaşlar sipariş için sıraya girdi

17.03.2021 23:45 | Son Güncelleme: 18.03.2021 00:03

Kebap ustası menüsüne bıldırcın etini ekledi, vatandaşlar sipariş için sıraya girdi Mardin'in Kızıltepe ilçesinde kebap salonu işleten Hikmet Ölçer, yeni kontrollü normalleşmeyle birlikte müşterilerine vücut direncini artırıyor diye kebap ve tavuk şiş ile birlikte ızgarada pişirdiği bıldırcın...

Kebap ustası menüsüne bıldırcın etini ekledi, vatandaşlar sipariş için sıraya girdi

MARDİN - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde kebap salonu işleten Hikmet Ölçer, yeni kontrollü normalleşmeyle birlikte müşterilerine vücut direncini artırıyor diye kebap ve tavuk şiş ile birlikte ızgarada pişirdiği bıldırcın eti de sunuyor.

Korona virüs risk değerlendirmesi haritasına göre, yüzde 50 kapasiteyle 07.00-19.00 saatleri arasında müşterilerini ağırlamaya başlayan restoran, lokanta ve kafe gibi işletmeler menülerine alternatif ürünler katarak cirolarını yükseltmeye çalışıyor. Kızıltepe'de kebap salonu işleten Hikmet Ölçer, bu kapsamda protein ve vitamin bakımından oldukça zengin olan ve vücut direncini arttıran bıldırcın etini menüsüne ekledi. Bıldırcın etinin faydalarını duyan müşteriler gün geçtikçe çoğalmaya başlayınca Ölçer, artık siparişlere yetişemez oldu.

"Vücut direncini yükseltir"

Bıldırcınların faydalarının saymakla bitmeyeceğini anlatan Hikmet Ölçer, "Bıldırcınlarımız bize Mersin'den taze taze geliyor. Faydaları ağrı kesici özelliği görür, kum ve taş dökülmesini kolaylaştırır, protein ve vitamin açısından zengin bir ettir, vücut direncini yükseltir, akciğer sağlığını korur, hastalı hücreleri onarır, bağırsakları parazitlerden temizler, afrodizyak etkisi yüksektir ve kemik gelişimine destek olur. Hazırladığımız bir sosla terbiye edip birkaç saat beklettikten sonra ızgaraya koyuyoruz. Özel müşterilerimiz var. Bunun için geliyorlar. Olmadığı zaman yine de yetiştirmeye çalışıyoruz. Bazı arkadaşlar geliyor kalmadığı zaman 'Niye çok getirmiyorsunuz?' diyor. Kargoyla geldiği zaman 1-2 günde tükeniyor" diye konuştu.

Kebap ustası menüsüne bıldırcın etini ekledi, vatandaşlar sipariş için sıraya girdi
Kebap ustası menüsüne bıldırcın etini ekledi, vatandaşlar sipariş için sıraya girdi
Kebap ustası menüsüne bıldırcın etini ekledi, vatandaşlar sipariş için sıraya girdi
Kebap ustası menüsüne bıldırcın etini ekledi, vatandaşlar sipariş için sıraya girdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SELMAN GÜNEŞ

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