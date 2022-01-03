Kdz. Ereğli Zafer Men Masterler yoluna kayıpsız devam ediyor - Haberler Spor
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Kdz. Ereğli Zafer Men Masterler yoluna kayıpsız devam ediyor

Kdz. Ereğli Zafer Men Masterler yoluna kayıpsız devam ediyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Türkiye Masterler ve Veteranlar Futbol Ligi Batı Karadeniz Grubu 2021-2022 sezonunun 6. Haftasında Kdz. Ereğli Zafer Men Masterler takımı kendi evinde konuk ettiği Kastamonu Masterler takımını 1-0 yenerek yoluna kayıpsız devam etti.

Türkiye Masterler ve Veteranlar Futbol Ligi Batı Karadeniz Grubu 2021-2022 sezonunun 6. Haftasında Kdz. Ereğli Zafer Men Masterler takımı kendi evinde konuk ettiği Kastamonu Masterler takımını 1-0 yenerek yoluna kayıpsız devam etti.

Kdz. Ereğli Zafer Men Masterler takımı olarak hafta sonu Şehit Vefa Karakurdu Beyçayırı Stadı'nda Kastamonu Masterler takımını ile karşı karşıya geldi. İki güçlü takımın karşı karşıya geldiği maçta Kdz. Ereğli Zafer Men Masterler takımı 10. dakikada Telat'ın attığı golle 90 dakika sonunda gülen taraf oldu. Oldukça çekişmeli geçen karşılaşma sonunda 3 puanı hanesine yazdıran Kdz. Ereğli Zafer Men Masterler takımı bu sezon ligde oynadığı 6 karşılaşmayı da kazanarak 18 puan toplayıp yoluna kayıpsız devam etti. Kastamonu Masterler takımını 1-0 yenen Kdz. Ereğli Zafer Men Masterler takımı oyuncu ve teknik heyeti maç sonunda takım kaptanı Önceki Dönem Kdz. Ereğli Belediye Başkanları'ndan Murat Sesli'nin etrafında toplanarak sevinç gösterisi yaptı. - ZONGULDAK

Kdz. Ereğli Zafer Men Masterler yoluna kayıpsız devam ediyor

Kdz. Ereğli Zafer Men Masterler yoluna kayıpsız devam ediyor

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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