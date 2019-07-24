Kdz. Ereğli gümrüğüne tarım ürünleri izni verildi

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Keleş, ilçeye tarım ve orman ürünlerinin giriş çıkışıyla ilgili gerekli izinlerin verildiğini açıkladı. Keleş, Ereğli'ye yapılması planlanan fakültelerden birini TSO olarak yapımını üstleneceklerini ifade etti.

Kdz. Ereğli TSO Başkanı Arslan Keleş, Meclis Başkanı İlhan Yazıcıoğlu, Başkan Yardımcıları Serdar Bakkaloğlu ve Ahmet Türk ile yönetim kurulu üyesi Taha Kuyumcuoğlu ile birlikte TSO hizmet binasında basın toplantısı düzenledi. Yaptıkları çalışmalar hakkında gazetecilere bilgi veren Keleş, ilçedeki gümrük ve limanların tarım ve Orman ürünlerine açılması ile ilgili kararın resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdiğini müjdeledi.

"Tarım ve orman ürünlerine gümrük izni alındı"

Keleş konuya ilişkin olarak yaptığı konuşmada şu sözlere yer verdi:

"Gümrük Müdürü'müz bu işin üstesinden gelebileceğimizi söylemesi bizi cesaretlendirdi. 8 Ocak'ta bakanlığa gidip dilekçelerimizi verdik. Dün akşam resmi gazetede yayınlandı. Sadece Kdz. Ereğli'ye has bir kararname çıkarttırdık. Artık tarım ve tarım ürünleri Kdz. Ereğli limanlarına girebilecek ve buradan gidebilecek. Türkiye bütün makarnalık buğday ihtiyacını Ukrayna'dan karşılıyor. En yakın kapı noktalarından bir tanesi Kdz. Ereğli oluyor. Rakiplerimizde var ama bu işte iyi olan kazanacak. Biz tamamen gelen talep doğrultusunda bu işi yaptık. Aynı zamanda buraya artık orman ve orman ürünleri de gelebilecek. Çok eski yıllarda geliyordu fakat sonradan bizim elimizden gitmiş. Kimse takipçisi olmamış. Bu konuyu da şimdi içerisine dahil ettirdik. Çok zor bir işi başardık. İnşallah şehrimize hayırlı olur. Biz ne yapıyorsak bu şehrin ekonomik hayatının boyutunun artması için yapıyoruz. Bu şehirdeki toplam geliri ne kadar artırırsak bundan herkes kazanacaktır. Biz bu izinleri aldık fakat burada bitmiyor. Bazı kurum ve kuruluşların yapması gereken yatırımlar var. Başta burada yatırım yapması gereken OYAK Liman işletmesidir. Biz onlara limanı büyütme potansiyelini sunmuş olduk. Onlardan da arzumuz yatırımlarını biran önce yapmaları. Bu sayede ilave iş ve istihdam olur. Şehrin ihtiyaçları karşısında duyarsız kalmamaları en büyük beklentimizdir."

"Devletin para harcamadığı yatırımları kazandırdık"

Keleş, göreve geldikten sonra Zonguldak ve Ereğli'de Vali, Kaymakam ve belediye başkanlarının değiştiğini belirterek oluşturdukları birlik ve beraberlik ile uyumlu bir çalışma süreci içerisinde olduklarını dile getirdi. Kdz. Ereğli'ye ağır ceza mahkemesi kurulması çalışmalarının devam ettiğini ve kararın alınmasında Kdz. Ereğli TSO olarak kendilerinin de önemli bir payı olduğunu ifade eden Keleş, "Bunlar için devlet bir yatırım yapmıyor, para harcamıyor. Var olan kapasitemizi doldurmaya çalışıyoruz. Bardağın boş tarafını doldurmaya çalışıyoruz. Ülkenin içerisinde bulunduğu durum ortada. Bizde bu şehre artı ne koyabiliriz? Bunların mücadelesini yapıyoruz. Fakat takip ettiğimiz birçok konuyu basına servis etmiyoruz ki iş başlamadan bitmesin. İşi bitirelim ondan sonra paylaşıyoruz. Bir iki iş daha var. Bunlarda şehrimize değer kazandıracak işler. Bunlar içinde çalışıyoruz. Hafta sonu Ekonomik İş Birliği teşkilatı, Ticaret ve Sanayi Odası'nın Yürütme kurulu var İstanbul'da. Daha önce Özbekistan'da bir toplantıya katılmıştım. Bu toplantının ikinci ayağı İstanbul'da olacak. Burada da Sayın Birlik Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu ile de beraber olacağız. Burada da takip ettiğimiz konuları kendisiyle görüşme fırsatını bulacağız. Şimdi bu gümrük mevzusu ile birlikte kendisinden almış olduğumuz müsaade de bu işte kendisinden emin olan çok insan var. Gümrük müdürümüz, sayın kaymakamımız, valimiz, ilçe başkanımız, ticaret bakanımız, TOBB Başkanımız Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu ciddi anlamda bize katkı sağladılar. Kendisine burada ayrı ayrı teşekkür ediyor ve şükranlarımı sunuyorum. Bir işin olması için dilekçe verdiğiniz zaman bu işi beklerseniz, alsınlar, baksınlar, ilgilensinler böyle bir dünya yok. Sonuna kadar takip etmeniz gerekiyor" dedi.

"Eylül ayında ekonomiyi canlandırmak için kampanya yapıyoruz"

Kdz. Ereğli ilçesinde yaşanan sel nedeniyle esnafların zarar gördüğünü ve kendilerini ziyaret edip yaralarının sarılması içinde çalıştıklarını belirten Keleş, bu tür felaketlerin bir daha yaşanmamasını diledi.

Eylül ayı içerisinde Kdz. Ereğli'de ekonomiyi canlandırmak için büyük bir kampanyaya imza atmaya hazırlandıklarını dile getiren Keleş, yaptıkları tüm çalışmalarda Ereğli ekonomisini canlandırmayı hedeflediklerini söyledi. Bazı kurumlara karşı sessiz kalındığı yönündeki eleştirilere de yanıt veren Kalaş, kendisinde kişisel beklenti içerisinde olup bunları karşılamadıkları kişilerin eleştirilerine maruz kaldıklarını vurguladı.

"Fakülte binasının birinin yapımını biz üstleniyoruz"

Kdz. Ereğli Eğitim Kampüsü'nün eski devlet hastanelerinin bulunduğu alana yapılmasında ısrarcı olduklarını ve buraya yapılması planlanan iki fakülteden birini yapmaya talip olduklarını belirten Keleş şunları dile getirdi:

"Uzun zamandır Ereğli'de üniversite konusu Ereğli'yi meşgul etti. Biz Ticaret ve Sanayi Odası seçiminden öncesinde de bir duruş sergiledik. Eski devlet hastanesinin olduğu yer bizim fakültemizin olmasını istediğimiz yerdi. Burası ile ilgili olarak bir önceki belediye başkanımız ile fikir ayrılığına düşmüştük ama duruşumuzda hiçbir değişme olmadı. Bugünde sizlerde biliyorsunuz ki Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Ereğli'ye geldiğinde vermiş olduğu bir sözlerden bir tanesiydi. Orada üniversite kampüsünün yapılması. 3 katlı olarak 2 tane fakülte yapılması bizim için orada öngörülüyor. Biz bir tanesini yapmayı üstleniyoruz. Proje konusu bizim konumuz değil. Bizim konumuz kendi imkanlarımızla Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin verdiği kaynaklar ile bir fakülte binası yaptırmak. Burası yılan hikayesine dönmüş olan bir yer. Diğer fakülte binasını kim yapar bilemem ama biz bir tane binanın yapılması için hazırız. Burada ki kaynağımızı kullanırız, kendimizi işe veririz üyelerimizden isteriz."

Başkan Keleş fakülte binasının birinin maliyetin yaklaşık 5 milyon TL olduğunu belirterek, üniversitenin şu ana kadar Kdz. Ereğli'de bir tane yatırımı olmadığını söyledi. Keleş Ereğli'deki üniversite binalarından birini eğitim vakfının diğerini ise Hayırsever Merhum Hacı Kadri Yılmaz'ın yaptığını açıkladı.

Başkan Keleş TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun yaklaşık 1 yıl önce verdiği okul sözünün takipçisi olduklarını belirterek verdikleri her sözün arkasında olduklarını ve duruşlarında hiçbir değişiklik olmadığını ifade etti.

"Orta ölçekli sanayi alanı oluşturulacak"

Kdz. Ereğli'de orta ölçekli sanayi alanı kurulması için yürüttükleri çalışmaların devam ettiğini anlatan Keleş, "Daha merkezi, üretime dayalı, orta ölçekli sanayi ve şehrimizin de ihtiyacı, bununla ilgili olarak da hem kaymakam bey de hem belediye başkanımızda hem vali beyle de çalışıyoruz yer bakıyoruz. Bir iki yer bulduk. Sabah ilçe başkanı Fatih Çakır'la da konuyu gündeme getirdik. Bi kaç tane indirgedik işi, neticesinde sona yaklaşıyoruz. Bir orta ölçekli sanayi kurarsak 15-20 kişi istihdam eden yerler kurmuş olacağız. Bununla beraber de istihdama katkı sağlamış olacağız. Ekonomik şartlar ortada. Bizim burayı çeşitlendirmemiz lazım" diye konuştu. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA