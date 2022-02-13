KDV indirimine uymayan marketlere idari para cezası uygulanacak, enflasyon timleri de fırsatçılara göz açtırmayacak - Haberler
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KDV indirimine uymayan marketlere idari para cezası uygulanacak, enflasyon timleri de fırsatçılara göz açtırmayacak

Haberler.com, Barış Yahya Çinçin - Ekonomi
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önceki gün yaptığı açıklamada gıda ürünlerindeki KDV oranının yüzde 8'den yüzde 1'e indirildiğini açıkladı. Bu kararla birlikte marketlerdeki fiyatların da yüzde 7 oranında düşmesi bekleniyor. Bu düzenlemeye uymayan marketlere ise idari para cezası kesilecek, ayrıca enflasyon timleri de marketlerde denetimde olacak.

Türkiye'de artan enflasyon rakamları en çok gıda ürünlerine yansıdı. Özellikle un, makarna ve yağ fiyatlarında ciddi bir yükseliş meydana geldi. Hal böyle olunca vatandaş da devletten adım beklemeye başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan önceki gün yaptığı açıklamada gıda ürünlerindeki KDV oranının yüzde 8'den yüzde 1'e indirildiğini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının ardından gözler marketlere çevrildi. Doların yükselişe geçmesinin ardından fiyatları anında değiştiren marketlerin KDV indiriminin ardından nasıl bir yol izleyeceği de merak konusu oldu. Vatandaşlar, bazı marketlerin indirimden kaçınmaya çalışmaması için gereken önlemlerin alınmasını talep etti.

Devletin KDV indirimini vatandaşlara yansıtmayan marketler cezadan kaçamayacak. Ticaret Bakanlığı, Haksız Fiyat Denetleme Kurulu Yönetmeliği kapsamında marketlere 14 bin 860 lira ile 143 bin 860 TL arasında idari para cezası kesilecek.

Ayrıca denetimler bunlarla da sınırlı kalmayacak. Enflasyonla mücadele için gerçekleştirilen uygulamaların raflara yansıyıp yansımadığını kontrol etmek için 'Enflasyonla Mücadele Tim'leri oluşturulacak. Bu timler vatandaşın cebinden haksız para almaya çalışanların anbean ensesinde olacak.

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Ekonomi

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Yorumlar (2)

Davut Pancar:

Yarın 40 tl olan çay fiyatını 45 tl yapıp yüzde 7 indirim yapıp tekrardan 42 tl millete satarlar.

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Bozkurt :

Adam sebzeye-meyveye yapıştırmış yüzde 250 zammı, senin yüzde 7 KDV indiriminin ne espirisi olacak arkadaş? Neyin cezasını, kimden keseceksin? Var mı bunun hukuki alt zemini? YOK. Serbest piyasa ekonomisi. Ben istediğim fiyattan satarım. Sen ister, istersen alma.

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