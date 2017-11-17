Kbü'de 92 Tıp Öğrencisi Beyaz Önlük Giydi

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Tıp Fakültesi birinci sınıfında öğrenim gören 92 öğrenci, törenle beyaz önlük giydi.



KBÜ Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen törende konuşan KBÜ Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, Tıp Fakültesi öğrencilerinin 2 yıl öncesine kadar başka bir üniversitede eğitim gördüklerini söyledi.



Öğrencilerin artık kendi üniversitelerinde eğitim görmelerinin ve Karabük'te tıp eğitimi veriliyor olmasının çok güzel bir olay olduğunu ifade eden Rektör Polat, şöyle konuştu:



"3 yıl bizdesiniz arkadaşlar. Bu yıl sizin ilk adımınız. Daha sonra sizler yavaş yavaş Eğitim Araştırma Hastanesine gideceksiniz. Burada görevli uzmanlarımız her biri alanında çok başarılı öğretim üyesi arkadaşlarımız. Velilere sesleniyorum, çocuklarınız emin ellerde, çok iyi bir tıp eğitimi alacaklarından hiçbir şüpheniz olmasın. Türkiye ve Karabük şartlarını göz önüne aldığımızda tıp fakültesi olarak gayet iyiyiz."



Konuşmanın ardından tıp fakültesine birinci sıradan yerleşen Binnaz Zeynep Yaşar'a önlüğünü Polat giydirdi. İkinciye Dekan Prof. Dr. Bünyamin Şahin ve üçüncüye ise Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Yrd. Doç. Dr. Erkan Doğan önlüklerini giydirdi ve sırasıyla toplamda 92 öğrenci beyaz önlük giydi.