Kazım Taşkent Eskişehir Şeker Fabrikası'nda pancar alımı başladı - Haberler Ekonomi
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Kazım Taşkent Eskişehir Şeker Fabrikası'nda pancar alımı başladı

AA / Emrah Yaşar - Haberler | Ekonomi
Kazım Taşkent Eskişehir Şeker Fabrikası'nda pancar alımı başladı

Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ'ye (TÜRKŞEKER) bağlı Kazım Taşkent Eskişehir Şeker Fabrikası'nda 2021-2022 pancar alım kampanyasının başlaması dolayısıyla tören düzenlendi.

Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ'ye (TÜRKŞEKER) bağlı Kazım Taşkent Eskişehir Şeker Fabrikası'nda 2021-2022 pancar alım kampanyasının başlaması dolayısıyla tören düzenlendi.

TÜRKŞEKER Genel Müdürü Mücahit Alkan, törende, şeker pancarı alım fiyatının yükseltilmesinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Geçen yıl birçok fabrikada tüm sezonların rekorunu kırdıklarını belirten Alkan, şöyle konuştu:

"Çiftçimize sorduk: Küspeni mi istiyorsun? Bedelini mi istiyorsun? Bu uygulamamız ile çiftçimizin küspedeki geliri 3 katına çıktı. Sektör 435 bin ton ihracat yaptı. Sadece TÜRKŞEKER 40 milyon dolarlık ihracat yaptı, yaklaşık 20 milyon dolar da ithalatın önüne geçtik. TÜRKŞEKER ailesi çiftçisi, çalışanı, taşrası ve merkezi ile cari açığa 60 milyon dolar olumlu katkıda bulunduk."

Alkan, geçen sene fabrikalarda çalışanların 11'ini yeni tip koronavirüsten, 11'ini de başka nedenlerle kaybettiklerini aktararak, Allah'tan rahmet diledi.

Üretmeye, çalışmaya devam edeceklerini ifade eden Alkan, "Geçen yıl pandeminin en zirvede olduğu dönemde biz çok hızlı bir şekilde alkol fabrikasını harekete geçirdik. Günlük üretim kapasitesi 35 bin litre olan fabrikamızı 50 bin litrelere çıkararak başta hastanelerimizin dezenfektansız kalmaması için sağlık kurumlarımıza can olduk, kan olduk." dedi.

Törene, Tepebaşı Kaymakamı Ahmet Önal, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Önder, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Eskişehir Pancar Ekiciler Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Halil Ünal, AK Parti İl Başkanı Zihni Çalışkan ile diğer ilgililer katıldı.

Kazım Taşkent Eskişehir Şeker Fabrikası'nda pancar alımı başladı

Kazım Taşkent Eskişehir Şeker Fabrikası'nda pancar alımı başladı

AA / Emrah Yaşar - Ekonomi Haberleri
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