Kazan Zirvesi'nde ticaret ve sanayi odalarının rolü ele alındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kazan Zirvesi'nde ticaret ve sanayi odalarının rolü ele alındı

Kazan Zirvesi'nde ticaret ve sanayi odalarının rolü ele alındı
Anadolu Ajansı / Tuba Şahin - Haberler | Ekonomi

Tataristan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov, sanayi ve ticaret odalarının, sürdürülebilir ekonomik kalkınmaya katkı yapmalarının yanı sıra sivil toplum ve hükümet arasında diyalog kurulmasında önemli rol oynadığını bildirdi.

Tataristan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov, sanayi ve ticaret odalarının, sürdürülebilir ekonomik kalkınmaya katkı yapmalarının yanı sıra sivil toplum ve hükümet arasında diyalog kurulmasında önemli rol oynadığını bildirdi.

Anadolu Ajansının "Global İletişim Ortağı" olduğu "12. Kazan Summit 2021" kapsamında, ticaret ve sanayi odalarının rolünün ele alındığı panel düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Minnihanov, burada yaptığı konuşmada, "Sanayi ve ticaret odaları, sürdürülebilir ekonomik kalkınmaya katkı yapmalarının yanı sıra sivil toplum ve hükümet arasında diyalog kurulmasında önemli rol oynuyor." dedi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının iş hayatında yarattığı baskıya değinen Minnihanov, sanayi ve ticaret odalarının bu süreçte ciddi çalışmalar yaparak şirketleri desteklediklerini anlattı.

Minnihanov, Tataristan Ticaret ve Sanayi Odasının 2 binden fazla üyesi olduğu bilgisini vererek, "Ticaret ve sanayi odamız pandemi döneminde çok etkin bir araç haline geldi. Devletle iş birliğinin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterdi." diye konuştu.

Tataristan Ticaret ve Sanayi Odasının ülkenin dış ticaretine katkısına vurgu yapan Minnihanov, Tataristan'ın Rusya'nın altıncı büyük ihracatçısı olduğunu ifade etti.

İslam Ticaret, Sanayi ve Tarım Odası (ICCIA) Genel Sekreteri Yousef Hassan Khalawi de insanların ve kurumların farklılıklardan öğrendiğini belirterek, "Bu tür etkinliklerde farklı coğrafyalardan insanlarla bir araya geliyoruz, farklı farklı deneyimler duyuyoruz. Bu da yeni projeler geliştirmemize olanak sağlıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ise birliğin çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.

Hisarcıklıoğlu, özel sektörün ulusal kalkınmadaki rolüne dikkati çekerek, "Özel sektörün gelişmesi için güçlü kurumların, firmaların haklarını korumaları gerekiyor. Bu nedenle odalar sistemi çok gerekli. Güçlü bir oda sistemi olursa özel sektör daha güçlü olur, özel sektör güçlüyse refah ve kalkınma gelir." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tuba Şahin

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Angola ile ticaret hacmi hedefimiz ilk etapta 500 milyon dolara ulaşmak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Angola ile ticaret hacmi hedefimiz ilk etapta 500 milyon dolara ulaşmak
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Tanju Bilgiç Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ece Erken İrem Derici Acun Ilıcalı Diana Spencer
Spor Eda Erdem Fatih Terim Hakan Reçber Alper Yılmaz Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kazan Zirvesi'nde ticaret ve sanayi odalarının rolü ele alındı - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.7.2021 16:42:36. #1.16#

title