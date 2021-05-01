Kazada anneleri ölen yavru tilkiler bakıma alındı
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Kazada anneleri ölen yavru tilkiler bakıma alındı

İhlas Haber Ajansı / ENES BEKTAŞ - Haberler | Güncel

Kazada anneleri ölen yavru tilkiler bakıma alındı Anneleri ölen tilkiler yaban hayata alıştırılacak Yozgat'ta meydana gelen trafik kazasında anneleri ölen 5 yavru tilki, Düzce'deki rehabilitasyon merkezine getirildi.

Kazada anneleri ölen yavru tilkiler bakıma alındı

Anneleri ölen tilkiler yaban hayata alıştırılacak

DÜZCE - Yozgat'ta meydana gelen trafik kazasında anneleri ölen 5 yavru tilki, Düzce'deki rehabilitasyon merkezine getirildi. Burada bakımları yapılan tilkiler, yaban hayata alıştırıldıktan sonra doğaya salınacak.

Yozgat'ta bir ormanlık alan içerisinde yaşayan anne tilki ve yavrularına otomobil çarptı. Kazada anne tilki hayatını kaybederken, 5 yavru ise Yozgat Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim edildi. Yavru tilkiler, doğaya alışması ve yaban hayat şartlarını benimsemesi için Düzce'de bulunan Efteni Gölü Doğal Hayatı Geliştirme ve Rehabilite Merkezine gönderildi. 5 yavru tilki ilk olarak burada veteriner kontrolünden geçerek bakım odalarına alındı. Laktozsuz süt ile beslenmeye başlanan tilkiler 6 ay sonra doğaya salınacak.

"6 aylık olana kadar bakımlarını yapacağız"

Yavru tilkilerin bakımlarını üstlenen Yaban Hayatı Uzmanı Buğra Emiroğlu, "Yozgat'ta duyarlı bir vatandaşımız tarafından Doğa Koruma ve Milli Parklar'a 5 tilki yavrusu getirildi. Annelerinin trafik kazasında öldüğü ve 5 tane yavrusunun öksüz kaldığı bilgisini verdi. Bizde Doğa Koruma ve Milli Parklar olarak, Düzce'de rehabilitasyon merkezine sahip olduğumuz için Yozgat ile görüşerek oradan hayvanların buraya transferini sağladık. Şu anda olduğumuz yerde bakımları yapılıyor. Yavruların sağlık durumu çok iyi. Şu anda 6 haftalıklar. Yaklaşık 6 aylık olana kadar biz burada bakımlarını sağlayacağız ve rehabilitasyon işlemlerini yapıp sonra tekrar doğaya salacağız. Burada zaten alan insanlardan uzak bir nokta, tamamen doğanın içinde. Yaban hayatının birebir yaşandığı bir habitat. Biz burada bu hayvanları rehabilite edip, doğayla uyumunu sağlayıp sonra tekrar yaşam alanlarına geri bırakacağız" ifadelerini kullandı.

Kazada anneleri ölen yavru tilkiler bakıma alındı
Kazada anneleri ölen yavru tilkiler bakıma alındı
Kazada anneleri ölen yavru tilkiler bakıma alındı
Kazada anneleri ölen yavru tilkiler bakıma alındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ENES BEKTAŞ

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