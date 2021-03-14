Kayserisporlu Dimitrios Kolovetsios: "Gol olsa işler değişebilirdi"
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Kayserisporlu Dimitrios Kolovetsios: "Gol olsa işler değişebilirdi"

14.03.2021 08:55 | Son Güncelleme: 14.03.2021 09:00
Kayserisporlu Dimitrios Kolovetsios:

Hes Kablo Kayserispor'un Yunan stoperi Dimitrios Kolovetsios, Pedro Henrique'nin pozisyonunu kırılma anı olarak yorumladı.

Hes Kablo Kayserispor'un Yunan stoperi Dimitrios Kolovetsios, Pedro Henrique'nin pozisyonunu kırılma anı olarak yorumladı.

Süper Ligin 30.haftasında oynanan Galatasaray maçını kaybeden Hes Kablo Kayserispor'da futbolcular üzgün. Sarı-Kırmızılı takımın savunma oyuncusu Dimitrios Kolovetsios maç sonrası yaptığı açıklamada, "Galatasaray'ın önde basacağını biliyorduk. Çünkü kazanmak zorundalardı. Maça da buna göre hazırlandık. Maçın kırılma anı Pedro Henrique'nin ilk yarıda kaçırdığı pozisyondu. Gol olsa işler farklı olabilirdi ama olmadı" dedi.

Kolovetsios, "Galatasaray, Türkiye'nin en iyi takımlarından biri ve kazanmak zorunda oldukları bir maçtı. Diğer rakiplerimize göre bizi daha fazla zorlamış olabilirler" diye konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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