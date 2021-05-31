Fransız devi Lyon, Kayserispor'un 18 yaşındaki kalecisi Doğan Alemdar için teklif yaptı
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Fransız devi Lyon, Kayserispor'un 18 yaşındaki kalecisi Doğan Alemdar için teklif yaptı

Fransız devi Lyon, Kayserispor'un 18 yaşındaki kalecisi Doğan Alemdar için teklif yaptı
Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

Fransız ekibi Lyon, Kayserispor'a 18 yaşındaki file bekçi Doğan Alemdar için 3 milyon euro teklif etti. Sarı-Kırmızılı kulüp, 5 milyon euro değer biçtiğini ve bunun altına inmeyeceği iletti. Lyon ilk etapta düşünmek için geri çekildi. Fransız ekibi, 5 milyon euro ve bazı bonus şartlarını ödemeyi kabul ederse Doğan Alemdar Ligue 1 yolcusu olacak.

Süper Lig ekibi HES Kablo Kayserispor'da Doğan Alemdar bu sezon ortaya koyduğu performansla göz doldurdu. Lung ve İsmail Çipe'nin sakatlığının ardından 11. hafta oynanan Trabzonspor maçı ile kaleyi devralan ve sezon sonuna kadar koruyan Doğan, Süper Lig'deki ilk sezonunda otoritelerden geçer not aldı ve Ümit Milli Takım'a kadar yükseldi.

Sezon içerisinde yurt içinden ve yurt dışından birçok takımın takibinde olan 18 yaşındaki genç file bekçisi için yurt dışından teklif geldi. Ajansspor'un haberine göre; Fransız ekibi Lyon, Kayserispor'un 18 yaşındaki kalecisi Doğan Alemdar için ilk teklifini yaptı. Lyon transfer için 3 milyon Euro önerirken, Kayserispor ise 5 milyon euro talep etti. Fransız ekibi, düşünmek için geri çekildi. Lyon yetkilileri 5 milyon euro ve diğer bonusları ödemeyi göze alırsa Doğan'ı kadrosuna katacak.

MENAJERİ DE ESKİ KALECİ

Kayserispor altyapısından yetişen Doğan Alemdar'ın sarı kırmızılı kulüple sözleşmesi Mayıs 2022 yılına kadar devam ediyor. İsminden bu sezon sık sık bahsettiren Doğan'ın menajerliğini uzun yıllar Süper Lig'de kalecilik yapan ve Kayserispor, Trabzonspor ve Beşiktaş takımlarının da kalelerini koruyan eski file bekçisi Hakan Arıkan yapıyor.

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Polat Alemdar göndermesi sosyal medyayı salladı! Kayserispor'un paylaşımına beğeni yağıyor
- Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
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