Kayserispor'un ilk maçını Arslanboğa yönetecek
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Kayserispor'un ilk maçını Arslanboğa yönetecek

Kayserispor'un ilk maçını Arslanboğa yönetecek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Yukatel Kayserispor takımının sezonun ilk maçını Malatya bölgesi hakemlerinden Suat Arslanboğa yönetecek.

Yukatel Kayserispor takımının sezonun ilk maçını Malatya bölgesi hakemlerinden Suat Arslanboğa yönetecek.

Süper Lig'de 2021-2022 futbol sezonu bugün oynanacak maçlarla başlayacak. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Süper Lig'in ilk haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemleri belirledi. Ligin ilk haftasında deplasmanda Altay ile karşılaşacak Yukatel Kayserispor'un maçını Suat Arslanboğa yönetecek. 14 Ağustos 2021 Cumartesi günü İzmir Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda oynanacak maçta Suat Arslanboğa'nın yardımcılıklarını ise İsmail Şencan ile Ali Tuna yapacak. Maçın 4.hakemi de Furkan Aksuoğlu olarak belirlendi. Süper Lig 2021-2022 futbol sezonunun ilk haftasında oynanacak maçlar ve hakemleri şunlar:

Beşiktaş-Rizespor: Zorbay Küçük

Karagümrük-Gaziantep FK: Cüneyt Çakır

Altay-Kayserispor Suat Arslanboğa

Hatayspor-Kasımpaşa: Arda Kardeşler

Başakşehir-Alanyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu

Antalyaspor-Göztepe: Yasin Kol

Adana Demirspor-Fenerbahçe: Ali Şansalan

Yeni Malatyaspor-Trabzonspor: Atilla Karaoğlan

Sivasspor-Konyaspor: Fırat Aydınus

Giresunspor-Galatasaray: Erkan Özdamar - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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