Kayserispor'un en golcüsü İlhan oldu
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Kayserispor'un en golcüsü İlhan oldu

Kayserispor'un en golcüsü İlhan oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Süper Lig'de 40 maça çıkıp 35 gol atan Kayserispor'da en golcü isim takım kaptanı İlhan Parlak oldu.

Süper Lig'de 40 maça çıkıp 35 gol atan Kayserispor'da en golcü isim takım kaptanı İlhan Parlak oldu. İkinci sırada ise Pedro Henrique yer aldı.

Süper Lig'de kümede kalma yarışında mutlu sona ulaşan Kayserispor, oynadığı 40 maçta rakip ağlara 35 gol atmayı başardı. 42 hafta süren Süper Lig'de 41 puan toplayıp 17.sırada yer alan sarı kırmızılı takımda en golcü isim 9 golle İlhan Parlak oldu. Brezilyalı Pedro ile 8 golle ikinci sırada yer aldı.

35 golün 34'ü sarı kırmızılı futbolcular tarafından atılırken 1 gol ise rakip futbolcular tarafından kendi kalesine atıldı. İşte Kayserispor takımın ligde attığı gollere imza koyan futbolcular:

İlhan Parlak 9 gol

Pedro Henrique 8 gol

Dimitrios Kolovetsios 2 gol

Daniel Avramovski 2 gol

Wilfried Kanga 2 gol

Uğur Demirok 2 gol

Denis Alibec 2 gol

Gustavo Campanharo 1 gol

Anton Maglica 1 gol

Melih Okutan 1 gol

Muğdat Çelik 1 gol

Zoran Kvrzic 1 gol

Karlo Muhar 1 gol

Mario Paz 1 gol

Arda Kızıldağ 1 gol (Gençlerbirliği)

(Yüksel Yıkılmaz/İHA)

Kayserispor'un en golcüsü İlhan oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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