Kayserispor'un 3 haftalık maç programı açıklandı
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Kayserispor'un 3 haftalık maç programı açıklandı

Kayserispor'un 3 haftalık maç programı açıklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Yukatel Kayserispor'un Süper Lig'de oynayacağı ilk 3 maçın programı belli oldu.

Yukatel Kayserispor'un Süper Lig'de oynayacağı ilk 3 maçın programı belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig 2021-2022 sezonunun ilk 3 haftalık maç programını açıkladı. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre sarı kırmızılılar, ilk 3 maçın 2'sini Cumartesi günü 1'ini Cuma günü oynayacak. Yukatel Kayserispor, ligin 1. haftasında deplasmanda Süper Ligin yeni ekibi Altay ile Cumartesi günü oynayacak. Sarı kırmızılılar ligin 2. haftasında sahasında Adana Demirspor'u konuk edecek ve ardından 3. haftada deplasmanda Medipol Başakşehir'e konuk olacak. Kayserispor'un Süper Lig'deki 1, 2 ve 3. haftada oynayacağı maçlar ve tarihleri şu şekilde;

14 Ağustos Cumartesi 21.45

Altay-Kayserispor

İzmir Kocaoğlu Stadı

20 Ağustos Cuma 20.30

Kayserispor-Adana Demirspor

Kayseri Kadir Has Stadı

28 Ağustos Cumartesi 19.15

Başakşehir-Kayserispor

İstanbul Fatih Terim Stadı - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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