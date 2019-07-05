Kayserispor, Umut Bulut ile sözleşme yeniledi

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor, takım kaptanı Umut Bulut ile sözleşme yeniledi.

Yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılı kulüp, sözleşmesi sona eren 36 yaşındaki deneyimli golcüsü Umut Bulut ile yeniden masaya oturdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, Umut Bulut ile 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Kaynak: AA