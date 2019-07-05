Kayserispor, Umut Bulut ile sözleşme yeniledi
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor, takım kaptanı Umut Bulut ile sözleşme yeniledi.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor, takım kaptanı Umut Bulut ile sözleşme yeniledi.
Yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılı kulüp, sözleşmesi sona eren 36 yaşındaki deneyimli golcüsü Umut Bulut ile yeniden masaya oturdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, Umut Bulut ile 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Kaynak: AA
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