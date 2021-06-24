Kayserispor U19'da en golcü isim Ethem Balcı oldu
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Kayserispor U19'da en golcü isim Ethem Balcı oldu

Kayserispor U19'da en golcü isim Ethem Balcı oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

U19 Gelişim Liginde 20 maça çıkıp 34 gol atan Kayserispor'da en golcü ismi Ethem Balcı oldu.

U19 Gelişim Liginde 20 maça çıkıp 34 gol atan Kayserispor'da en golcü ismi Ethem Balcı oldu. İkinci sırada ise 7'şer golle Talha Sarıaslan ve Mehmet Eray Özbek yer aldı.

U19 Gelişim Liginde mücadele eden Kayserispor ligi 19 puanla 16. sırada bitirdi. Kayserispor U19 takımı, oynadığı 20 maçta rakip ağlara 34 gol atmayı başardı. 20 hafta süren U19 Liginde 19 puan toplayıp 16. sırada yer alan sarı kırmızılı takımda en golcü isim 8 golle Ethem Balcı oldu. Talha Sarıaslan ve Mehmet Eray Özbek ise 7'şer golle ikinci sırada yer aldılar. 34 golün 34'ü sarı kırmızılı futbolcular tarafından atıldı. İşte Kayserispor U19 takımın ligde attığı gollere imza atan futbolcular:

Ethem Balcı - 8 gol

Talha Sarıaslan - 7 gol

Mehmet Eray Özbek - 7 gol

Enes Koçoğlu - 4 gol

Miraç Akdeniz - 3 gol

Halil Can Durmuş -2 gol

Yunus Emre Kılınç -1 gol

Talha Karataş -1 gol

A.Kağan Malatyalı -1 gol - KAYSERİ

Kayserispor U19'da en golcü isim Ethem Balcı oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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