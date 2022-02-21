Kayserispor U19: 4 Giresunspor U19: 1 - Haberler
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Kayserispor U19: 4 Giresunspor U19: 1

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Kayserispor U19: 4 Giresunspor U19: 1

U19 Süper Liginde mücadele eden Kayserispor ligin 19. haftasında sahasında oynadığı maçta Giresunspor'u 4-1 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

KARATAŞ, ADANA (İHA) - U19 Süper Liginde mücadele eden Kayserispor ligin 19. haftasında sahasında oynadığı maçta Giresunspor'u 4-1 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

Saha: Kayserispor Tesisleri

Hakemler: Caner Kalem xx, Yakup Aksoy xx, Kadir Çelikbaş xx

Kayserispor U19: Abdulkadir Taştan xx, Talha Karataş xx (Göktuğ Yayla Dk.75 x), Enes Koçoğlu xx, Arif Kocaman xx, Bilal Ceylan xx, Berat Eskin xx (Ahmet Kağan Malatyalı Dk.67 x), Hayrullah Erkip xx, Mehmet Eray Özbek xx (Yiğit Yavuz Deniz Dk.83 x) Talha Sarıaslan xxx, Kürşat Babamoğlu xx (Alperen Elmas Dk.67 xx), Berkan Aslan xx (Emincan Uysal Dk.46 xx)

Giresunspor U19: Bedirhan Beyaz x, Mehmet Keskin x, Barış Gün x (Şahin Gök Dk.73 x), Ahmet Yılmaz x, Anıl Yiğit Çınar x, Emre Nizam x (Umut Yılmaz Dk.46 x), Kasım Alperen Köşker x (Ziya Günev Dk.46 x), Kaan Efsun Yılmaz x (Mehmet Sait Kızmaz Dk.79 x), Furkan Kütük x, Metin Caner Akbayrak x (Ömer Faruk Babuşçu Dk.73 x)

Goller: Talha Sarıaslan (Dk.11, 47 ve 53), Berkan Aslan (dk.16) (Kayserispor U19) Ömer Faruk Babuşçu (dk. 87) (Giresunspor U19) - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı - Spor

Ahmet Kağan, Giresunspor, Kayserispor, Karataş, Spor, Haberler

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